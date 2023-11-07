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娛樂

黃溢濠黃奕晨帶病打冰球 朱鑑然自備生果養生增抵抗力

【明報專訊】朱鑑然、黃溢濠與黃奕晨合演ViuTV劇《冰上火花》飾演冰上曲棍球（簡稱冰球）球員，打波場面全部親身上陣，3人對冰球運動一竅不通，事前接受為期兩個月訓練，連同拍攝足足花了半年時間。問他們拍攝時有否受傷？黃溢濠表示拍到一半，左肩已感疼痛，他沒有理會，直至拍完劇後數月，仍感不適才看醫生，「醫生話我可能有慣性脫骱，要做手術及需綁住隻手兩個月，幸好經過深入檢查，發覺沒那麼嚴重，可以用另一種治療方法，才鬆一口氣」。

投訴朱鑑然獨食

在冰場拍攝了30多組戲，黃奕晨與黃溢濠均拍到病，黃奕晨病倒3次，但否認冷親，「每晚要等溜冰場關門才開工，拍至天光，日夜顛倒，休息不足」。朱鑑然稱大家收工還有其他工作，又要健身。黃溢濠病了一次超大鑊，「我應該是流感，病足一個月，持續發燒個多星期，中新冠病毒時都沒燒得那麼厲害，好恐怖」。他笑言還被朱鑑然嫌棄，放飯時叫他要有公德，離他遠一點。朱鑑然自覺幸運，沒捱到病，亦未被他們傳染，可能他吃很多維他命丸。黃奕晨與黃溢濠大爆朱鑑然很懂得養生，每天開工自備生果盤，「佢好獨食，嘗試攞一片都唔畀，叫我們自己切」。朱鑑然辯解說：「驚切得不合你們標準。」

朱鑑然、黃溢濠與黃奕晨數月前與同劇演員組成冰球隊參加業餘聯賽並獲獎，表示劇中有場慶祝攞獎戲，當時感覺只憑空想像，現實勝出原來是這麼興奮，「早些有這種感覺才拍就好了」。問3人對收視可有信心？朱鑑然說：「有，相信我們的熱血會帶來好收視，幾多就唔識講。」

記者：柯美

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