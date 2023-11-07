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娛樂

拒再與老公陳豪拍劇 陳茵媺懶理負評 要型唔要靚

【明報專訊】陳茵媺相隔9年再拍劇，在無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》刻意放下靚女形象，以型格造型給予觀眾驚喜，為了投入角色，要跟平時恩愛得如膠似漆的老公陳豪保持距離也沒後悔，她稱即使當了媽媽，仍不會放棄演藝夢，就算性感演出亦無問題。

開心搣甩港姐形象

陳茵媺表示復出作刻意選擇全沒自己影子的角色，多謝監製讓她可完全搣甩港姐形象，「人生到咗另一階段，希望事業有新突破，對自己或觀眾有交代，雖然造型唔夠靚，但角色唔係走靚嘅路線，係要型。老實講，本身都鍾意靚，拍攝時一直睇唔慣，不過對造型好滿意，係我想要嘅感覺，以呢個角色踏入另一階段，係好開始」。

有網民狠批陳茵媺角色剷青又刻意壓低聲線，加上紮胸女扮男裝，十分趕客。陳茵媺懶理負評，「無睇留言，等套劇完咗可能會睇，唔想影響心情，無論觀眾覺得好或唔好，我覺得拍攝呢6個月已盡晒力，不止紮胸辛苦，乜都辛苦，係我入行以來演得最辛苦嘅角色」。她稱因不是順拍，拍完一場戲又要演另一個身分，確演到有點混淆，對她而言是很大挑戰，「姨甥睇劇唔認得我，仔女就認得媽咪，但話唔似我，因平時媽咪好nice，我聽到都開心，因為達到目標」。

花3個月抽離角色

陳茵媺爆老公陳豪常笑她選擇一個難演的角色復出，是自己攞嚟，她說：「我講過想做打女，唔需要靚，最緊要型，監製原本想搵我演《殺手2》新加入嘅角色，最終變成呢套劇。如問我有無後悔，我可以講無！」不過她與陳豪演情侶是一種壓力，未拍第一場戲已緊張，「將佢由老公轉換成演員身分，驚唔知點面對佢，初時都擔心混淆，亦擔心觀眾唔接受真實夫妻演情侶，不過我犧牲陪小朋友嘅時間選擇復出，好執著想做到最好，希望觀眾睇完，就算唔讚都接受」。她笑言有要求老公cut機後保持距離，但老公懶理，還經常行近叫她baby、honey，又驚她壓力大無胃口，常買消夜探班，「老公成日講唔見咗個老婆，係真嘅，因為拍完部劇，我花近3個月時間先可以抽離角色，有日佢突然話老婆終於返嚟，同平時一樣好嗲，成日黐住」。

「乖咗咁耐想演壞女人」

陳茵媺表示仍想拍劇，但不想再跟老公合作，主要原因是一齊開工無人照顧小朋友，「我一向鍾意演戲，睇返以前演出片段都忍唔住喊，好有滿足感、好開心，不過希望可以兼顧到繼續照顧小朋友，做一個摩登女性，當媽媽同時能做自己鍾意做嘅事，亦有助增加正能量，不過都要睇劇本同角色」。她稱沒因為當了媽媽有包袱，更想演精神病患者、反派及吸毒者等角色，「我未做媽咪都好守規矩，但乖咗咁耐，演戲就可以喺好安全嘅環境做啲曳嘅事，其實好精彩」。性感角色可否接受？她說：「如果性感到嘅，why not？」

記者：林祖傑

場地：都會海逸酒店

相關字詞﹕陳豪 羅密歐與祝英台 陳茵媺

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