《白日之下》贏口碑 上映4日票房逾340萬 余香凝感恩支持 每次謝票眼濕濕

娛樂組

《白日之下》上映後走勢凌厲，截至周日累積票房逾340萬元，同日上映電影有黑色幽默喜劇《夜校》，由張天賦（MC）、凌文龍主演，累積票房約130萬元；阮經天主演《周處除三害》約75萬元；43年前的《喝采》經4K數碼修復重新上映，雖場次不多，但入座率高，累積票房接近50萬元，成績不俗；謝安琪與泰迪羅賓主演的《4拍4家族》上映18日收120萬元，成績不似預期。

觀眾大讚老中青演得出色

爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、姜大衛及周漢寧等主演的《白日之下》，改編一連串殘疾院舍真實案件，箇中情節引起廣泛討論，社會各界亦自發舉行包場，當中媒體關懷伙伴「幸福傳聲基金會」，早前就邀請教育界及社福界人士觀賞電影，觀眾均對電影感受良多，大讚拍攝認真，老中青演員演得出色，亦欣賞電影在生命教育層面上擴闊青少年視野，喚醒其善良及同理心。

余：院友家屬望更多人關注事件

一眾演員在電影上畫後，連日馬不停蹄謝票，感謝各界喜歡及支持電影，余香凝就指每次映後跟影迷交流，感受都非常深，更指聽到觀眾分享時忍不住眼濕濕。

余香凝表示早前舉行「群星觀映場」，獲大批圈中人出席支持，包括毛舜筠、張繼聰及黃德斌等，亦有很多藝人友好主動在社交平台推介電影。對於電影獲社會不同界別迴響，她憶起最近一次謝票時的觀眾分享，「我都無諗過謝票係每一次都會眼濕濕，當中除了社工分享，亦有前新聞記者，佢非常多謝我哋做呢個題材，分享時候亦有啲想喊，佢希望有更多年輕一代投身記者行業，我聽到時都眼濕濕。而有啲院友嘅家屬，都有多謝電影講番件事，希望更多人關注事件，不希望有同類型的事件發生。我希望多啲人入場睇，不止想票房好，更希望這個題材，或者我哋咁用心嘅製作，會有人睇得見」。

導演簡君晋難忘觀眾感人分享

導演簡君晋感恩電影於不同界別都獲得好評，很多觀眾於映後分享的故事，令他相當感動，「有個觀眾講，佢太太喺院舍做，佢睇完電影終於了解到太太嘅辛苦，亦覺得太太之前付出嘅努力係無任何後悔同內疚，去到最尾佢講太太早一個月因病離世，我哋都好感觸，呢個觀眾就覺得呢套電影，對佢同佢太太都係一種釋懷」。

周漢寧勤力參與謝票，同樣被觀眾映後分享的故事感動，希望電影可以感染更多人，「我好感激大家都相信《白日之下》呢套電影所帶嚟嘅力量，我覺得係大家對電影嘅一種信任，好想更加多人入場睇」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com