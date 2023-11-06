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娛樂

【開箱】《尚未完場》 自己歷史自己寫 新版刪張敬軒鏡頭

【明報專訊】今年3月底揭幕的香港國際電影節，放映了3齣港人執導的紀錄片，分別是許鞍華的《詩》、《大藍湖》曾翠珊拍攝《冬未來》，以及徐岱靈與祁凱達聯合導演的《尚未完場》；其中後者近半年在M+及個別戲院斷斷續續放映，累積不少口碑，但直到上月26日正式在高先及百老匯電影中心登場。紀錄片小衆，每日場次也不多，根據資料，現在放映的版本片長77分鐘，比起電影節版本少了3分鐘。據悉張敬軒亮相的部分全部刪走，翻查《尚》片正式上映前，官方社交平台表示，「就電影部份內容知識產權往後的使用，由於製作團隊未能與有關方面達成共識，即將在戲院或海外放映的版本，內容將有所調整。縱然決定令人惋惜，兩位導演仍然感謝張敬軒先生及英皇娛樂過去的支持，也感激張敬軒先生當年招待了歐德禮後人一家，促成一個美麗的歷史相遇」。

由皇都保育開始

《尚未完場》以北角皇都戲院保育行動為切入點，當評為一級歷史建築後，祁凱達開始發掘有關皇都戲院前身「璇宮」創辦人歐德禮（Harry Ordell）的過去，發現他不但聘建築師成就了坐落北角的漂亮建築；二戰後百廢待興的1950年代香港，其時這名年過半百的中年人，還引入很多國際知名音樂家在璇宮演出，包括小提琴家Issac Stern、鋼琴家Solomon Cutner、大提琴家Pierre Fournier、拉丁音樂人Xavier Cugat，又安排口琴家Larry Adler來港於皇仁書院舉辦演奏會。那年代香港大會堂遠未落成，據報可容納千人的璇宮，除了會放映國粵語和外國電影，曾演出《阿飛正傳》的老牌女歌手潘迪華，在片中受訪憶述自己及方逸華曾在璇宮登台。另外，中國民間藝術團也曾唱到璇宮，女高音周小燕參與演出；證明美麗舊香港，藝術方面能華洋雜處，也不理會表演者政治背景，雖然片中提及當時港英政府也關注中國民間藝術團來港，但至少沒制止。

根據資料，歐德禮是原籍俄羅斯的猶太人，1896年在埃及出生，上海受教育，曾到日本、美國；參與過一戰，1920年代定居香港，據悉踏足娛樂事業前，他做過股票工作，不過片中主要講述他創辦璇宮的經歷，對之前的職業沒多大篇幅提及，只說他到日本曾跳踢踏舞餬口。又指他原姓Obadofsky，怕被誤會為間諜，才會翻開電話簿找來較簡單的Odell。歐德禮太太Sophie出身富裕，是19世紀末居港法國猶太裔鐘表珠寶商Albert Weill的長女，香港大學轄下、被政府評為二級歷史建築的Alberose，原是Weill家族的住所。張敬軒曾租住Alberose，片中最好看的一段是導演祁凱達追查歐德禮後人的下落，原意是知道他多一點前塵往事，可是歐德禮1975年逝世，子孫不在香港。憑鍥而不捨精神，祁凱達發現歐德禮兒子歐德爾（Albert Odell）從事電影行業，曾在電懋擔任總經理，又為邵氏工作3年。及後祁凱達追查到歐德爾兒子Kudin在新加坡居住，於是親自拜訪，可惜歐德爾已逝世，Kudin雖聽父親提及爺爺往事，但也所知不多。曾是電懋管理層的歐德爾，又在新加坡經營過錄影帶生意，有關他的資料或許遠比其父多。

媳婦Molly重遊舊地

祁凱達後來聯絡到歐德禮的媳婦Molly，後者曾住在Alberose，對已故老爺奶奶印象深刻，帶同兒孫來到香港，再訪Alberose，又到跑馬地猶太墳場歐德禮安葬之地，讓後代認識曾在香港留下過光輝足印的先輩。不過Molly等人與張敬軒見面的鏡頭，在新版本中全部刪走。2020年底，張敬軒應已租住Alberose，曾在社交網撰長文，提及Weill家族在港歷史，也提到歐德禮投資興建璇宮戲院；張敬軒在文尾說，「但願這些歷史足印，不會因時間的流逝而被淡忘，反而會像品嘗一瓶佳釀一樣，回味悠長」。

片中說「自己歷史自己寫」，意指要爭取話語權，親自驗證過去，即使資料有限，但不發掘與保留，光輝歲月終究只會長埋黃土，落得遺忘的下場。其實有關歐德禮的片段非常有限，片中出現最多是一堆舊照片和剪報，頂多加插港台的舊訪問錄音，其實兩名導演已竭盡所能讓畫面顯得有趣和豐富；身在科技發達的今天，我們拍下的每一個影像，也許將成為未來歷史的見證。

相關字詞﹕皇都戲院 張敬軒 祁凱達 徐岱靈 開箱 尚未完場

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