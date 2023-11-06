明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《玩具熊的五夜驚魂》蟬聯票房冠軍 積及伊洛迪演貓王日吞1磅煙肉暴肥

【明報專訊】上周五（3日）美國新片開畫日，原定《沙丘瀚戰：第二章》上映，受演員公會工潮影響，《沙》片延期，結果只有一部墨西哥喜劇新片《Radical》上映，成績麻麻，恐怖片《玩具熊的五夜驚魂》蟬聯票房冠軍，擴大院數上映的「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）電影《Priscilla》，成績亦一般，單日收194萬美元位列殿軍，不過扮演貓王的男主角積及伊洛迪（Jacob Elordi）自言為貼近角色，拍戲期間日吃1磅煙肉，體重達到人生頂峰。

《沙丘瀚戰》2021年新冠疫情期間上映，全球收超過4億美元，成績不錯，《第二章》原定上周五在美國開畫，受美國演員公會罷工影響，為免演員不能參與宣傳，遂決定延期。結果上周只有《Radical》一部新片開畫，收87萬美元，排第6位。在美國戲院與串流平台Peacock同步上映的《玩具熊的五夜驚魂》，映期踏入第2周，上周五單日收545萬美元，蟬聯票房冠軍，預計第2個周末3日可進帳1780萬美元。

《花月殺手》佔季軍險勝

美國電影業界指這個周末整體票房約5700萬至5800萬美元，將是今年最低收的周末票房。美國樂壇天后Taylor Swift的演唱會紀錄片《The Eras Tour》穩守亞軍位置，至今美國本土收超過1.56億美元。馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）主演的《花月殺手》，上周五單日收194萬美元，位列第3，累收4727萬美元。《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）執導《Priscilla》，由「貓王」皮禮士利遺孀Priscilla角度講述兩人故事，《親親小站》積及伊洛迪（Jacob Elordi）和《東城夢魘》佳莉施班尼（Cailee Spaeny）分飾貓王與Priscilla，上周五全美上映院數擴至1359間，票房少於《花月殺手》不足3000美元，屈居票房榜第4位。

《Priscilla》入圍第80屆威尼斯影展主競賽單元，佳莉施班尼榮膺影后。積及伊洛迪沒得到任何獎項，但他早前受訪稱聽聞貓王喜歡吃煎得十分香脆的煙肉，為了投入角色，他日吃1磅煙肉，「大家不會發現（外形變化），因為我頗高，但那是我最肥胖的日子」。據報貓王最喜歡一款卡路里達8000的三文治，用酸種麵包製作，當中有1磅煙肉，加整罐花生醬及整瓶啫喱醬。

相關字詞﹕美國開畫票房 貓王 積及伊洛迪 玩具熊的五夜驚魂

上 / 下一篇新聞