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娛樂

【娛樂場】《無窮之路III—無垠之疆》 陳貝兒讚風景「睇一眼記一世」

【明報專訊】陳貝兒主持無綫節目《無窮之路》系列受歡迎，第一季探索國家「脫貧攻堅戰」成果，團隊走訪內地10個具代表性，曾經深度貧困的地區，深入了解當地因地制宜的振興發展路線，記錄國家是如何走出一條無「窮」之路。陳貝兒拍攝時不僅手持攝錄機攀爬天梯、挨家挨戶走訪居民，又親自體驗當地的生活方式。第二季《無窮之路II—無價之保》將視角從「脫貧攻堅」轉向「生態重建」，聚焦人類與大自然的生態關係。

第一及第二季在內地豆瓣獲高度評價超過9分，還入選國家廣電總局頒發2021年度優秀海外傳播作品，並連續兩年獲紐約電視電影節及亞洲影藝創意大獎頒發「最佳節目敘述組別銅獎」、「環境及生態紀錄片組別優異獎」、「最佳時事節目/系列」和「最佳紀錄片系列」。陳貝兒當選「感動中國2021年度人物」，以及憑節目連續兩年於《萬千星輝頒獎典禮》榮獲「最佳女主持」。

為自駕遊考內地駕駛執照

陳貝兒與攝製團隊再接再厲，拍攝《無窮之路III—無垠之疆》。今次深度探訪神秘又美麗的「西域」新疆，以及有「世界屋脊」之稱的西藏。攝製隊花兩個月時間，展開一場超過1.4萬公里的自駕探險旅程。陳貝兒為配合拍攝，事前考獲內地駕駛執照，與攝製隊穿越全國第一大沙漠，到訪中國最西部接壤阿富汗邊境的塔縣，再徒步走入西藏墨脫原始森林等，以第一身角度為觀眾呈現過往極少出現於香港電視節目的壯麗畫面，講解箇中歷史及文化。她又與維吾爾族、藏族、回族、漢族等不同少數民族互動，全方位了解各民族真實生活面貌之餘，感受各處特有的人情味。

難忘一日經歷四季

《無垠之疆》比以往的系列多了一份「旅遊日誌」特色，壯麗遼闊的美景配以製作組用心挑選的背景音樂，令觀眾如置身自駕現場。陳貝兒面對當地景色及天氣，讚歎風景壯麗「足以睇一眼記一世」，「每揸幾十公里已經是不同的景，好似一張又一張的postcard，非常之靚」。她笑言試過在短短一日內經歷四季，「其中有一日朝早在大巴札仍是40度，去到賽里木湖就變了10度的寒冬。不過那日好開心， 因為見到一條好靚的彩虹，成個攝製隊都好興奮，係咁影相留念」。

陳貝兒在旅途中偶遇不少來自內地各省，甚至是香港及澳門的旅客，其中一名香港人直認新疆跟以往變化很大，「第一次來是1985年，（同𠵱家）完全是兩個世界，先進了，但有一個問題就是太大喇，我哋每日淨係搭車最少都要6個鐘」。

■《無垠之疆》製作特輯

11月8日晚上10時30分翡翠台播映

《無窮之路III—無垠之疆》（共10集）

11月9日起（逢周四、五）

晚上10時30分翡翠台播映

相關字詞﹕陳貝兒 無窮之路III-無垠之疆 娛樂場

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