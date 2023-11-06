林明禎港寓所被姊弟嫌細拒同住 湯怡對舊愛洪卓立甩拖感可惜

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林明禎與湯怡、李幸倪（Gin Lee）、鄧小巧、應屆港姐冠軍莊子璇、亞軍王怡然與五強之一郭珮文、胡楓、陳百祥與黃杏秀、朱凱婷、伍富橋與老婆、七仙羽與外籍老公等，昨日到馬場出席活動，活動大使林明禎偕胞姊及弟弟到場，她透露兩弟冇興趣入行發展，分別從事老師和投資。她自爆將錢財交託胞弟投資，覺得很放心，「弟弟最清楚我有多少錢，他們來港旅行，嫌我租住的房子很細，寧願住酒店」。有否打算換大屋？林明禎說：「租約到後年才完結，買大屋要看今年成績。」她搞笑將成績講錯為「神蹟」。

小賭怡情 考驗運氣

被指本年度接拍最多廣告的女藝人之一，林明禎笑稱還未計算，打算12月底總結，「今年是我人生最多工作的一年，真的很幸運，要保持工作量是一件很難的事，是一個挑戰。（有信心能保持？ ）有少少信心，因為有電影上映」。她難得入馬場觀賞賽馬，打算小賭怡情，考驗自己運氣，「跟那匹馬有緣分便會下注，也會問老闆拿貼士，看看能否贏錢幫補，因為今（昨）晚要帶家姐去高級餐廳吃飯，我的荷包要流血了」。

洪卓立回覆多謝關心

湯怡剛度過36歲生日，表示生日忙應付烘焙課程考試，只簡單與老公麥秋成和女兒QQ在家食飯慶祝，已感滿足。她透露老公送新手機做禮物，笑說：「他經常要找我，我上年都送新手機給他，但他經常收不到信息，只得一個剔號。（互相安裝追蹤功能？）又不會，大家互相信任，我都不想他追蹤我。」她自言公餘時間忙湊女，很珍惜兩歲半女兒QQ的可愛時期，待幾年後才考慮再添家庭成員，希望趁後生打拼事業。

談到舊愛洪卓立（Ken）與女友劉沛衡前日一同宣布分手，之後有傳男方因爛賭被飛，湯怡說：「我認識的Ken不愛賭錢，詳情要問他們，我不知道。」她承認看到新聞也覺可惜，祝福二人未來找到快樂，私下有傳短訊慰問Ken，對方回覆多謝關心。她認為一段關係結束總會有點失落，相信要空間和時間適應。會否為洪卓立介紹美女？她說：「不好了，我身邊所有人他都認識，等他隨喜好去找對象。」

鄧小巧怕被老公搶風頭

鄧小巧爆外籍老公曾要求到馬場觀光，她未敢帶對方同行，笑言怕被誤會聘請了「保鑣」，「老公很怕醜，他移居來港要慢慢適應，我都驚被他搶風頭」。

Gin Lee笑說只曾透過賽馬遊戲贏過20元彩金，現在學識向朋友請教贏錢攻略。可會帶男友入馬場？Gin Lee說：「我通常入馬場工作，未試過公餘時間入馬場玩。」鄧小巧幫手解圍，自言暫時未想生小朋友，又稱結婚是愛情的墳墓，需要一股衝動才實行。問Gin Lee有否結婚衝動？她笑說：「有衝動工作，好有衝勁。」

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