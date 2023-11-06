女友黃靜藍宣布結束5年情 李日朗「被分手」認未夠成熟

黃靜藍昨日在社交網發文表示，「其實記招之後都好多人問我，我統一回覆大家。是的，我和阿Don（李日朗）分開已經有一段時間，大家經過溝通後和平地分開了，其他就不作回應，謝謝大家的關心」。

楊潮凱開心攝影作品獲獎

楊潮凱表示半年前曾跟5歲半女兒悅悅完成一項親子賽跑，有信心今次父女檔參與3公里賽事再做出好成績，「我平時會跟悅悅落街練跑，希望跟她爭取時間相處和參加不同活動，因為小朋友大得很快」。最近他於有「攝影界奧斯卡」之稱的International Photography Awards大賽，憑攝影作品贏得Honorable mention獎，他表示很開心，決定跟家人慶祝，「我個女很喜歡吃魚，我決定買條貴價靚魚做晚餐」。

記者：鍾一虹