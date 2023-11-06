湯洛雯祝福黃心穎新婚生活愉快

黃心穎曬「獨角獸」照被指示威

湯洛雯表示婚禮只招待80名賓客，胞妹當伴娘，姊妹團共6人，包括中學、大學同學及「2Line黨」（朱千雪、張嘉兒、岑杏賢、蔣家旻）成員代表。她已跟同學到韓國旅行舉行單身派對，之後還有「2Line黨」和另一單身派對，馬國明則不會開單身派對，「他有時間寧願踢波，或在屋企攬住啲貓惜」。

馬國明舊愛黃心穎在社交網上載在泳池倒轉「獨角獸」水泡照片，網民猜她向喜歡獨角獸的湯洛雯示威，湯洛雯說：「我覺得大家唔需要咁敏感，現在大家有各自生活，她又開心，我亦祝福她新婚、新生活，都是開心事。」

鍾柔美否認是校花

鍾柔美剛考完模擬試，生日和聖誕節日子相近，原本想去旅行放鬆，最後決定考完DSE（中學文憑試）才與家人去日本旅行。她稱升讀大學壓力一定有，想讀工商管理，以港大為目標，是新的階段，要靠自己考上心儀大學。她在社交網上載校服相被讚是校花，鍾柔美否認：「我不是校花，喜歡賴牀，又住得好遠，完全沒有時間化妝，不介意素顏，沒有偶像包袱，返學就返學，我覺得隔籬班有同學都幾靚。」

記者：林祖傑