【娛樂場】《咔嚓中歐》楊潮凱變身攝影師 幫梁凱晴影靚相

梁凱晴素白裙上陣 自嘲似女鬼

梁凱晴是2021年香港小姐亞軍，有「翻版楊采妮」之稱。她以攝影初哥身分參與節目，「第一次接觸相機是同家人去旅行，想拍下美麗風景，所以買了一部細相機，帶住周圍影」。她覺得攝影是用來記錄生活，留住美好回憶，今次在節目除了學習攝影技巧外，還有另一個重要任務，就是擔任楊潮凱的攝影模特兒。她為拍攝節目做足準備，帶了攝影器材，還有幾件戰衣，她介紹一件素白連身裙時笑說︰「是潮凱大師叫我著，成身都是白色，我就覺得好似女鬼，是一套跳舞造型來的，希望到時不會好似貞子咁啦！」不過她覺得擔心是多餘，楊潮凱選了一間教堂做拍攝背景，她在鏡頭前擺出跳起的優美甫士，看到作品時露出讚賞眼神，開心收貨。

楊潮凱無心插柳奪國際攝影獎

至於楊潮凱有逾10年攝影經驗，他說︰「讀大學有修讀攝影，那時仍是菲林機，所以每次按快門前，都會好細心思考及觀察。」早前他無心插柳參加有「攝影界奧斯卡」之稱的IPA國際攝影獎（International Photography Awards），憑一張名為「A Mysterious Lake」作品，贏得Honorable Mention榮譽，他仍難掩開心說︰「其實好有趣，有日社交媒體彈咗呢個比賽資訊出嚟，見到好多出色攝影師都有參加，自己就交咗幅作品去參加。之前未參加過任何比賽，諗住入圍已經好開心，點知仲贏到獎，當然係好大鼓勵。」他笑言專注影風景及人像攝影，除了女兒Catherine是御用模特兒，平常都會為藝人朋友拍照，放上社交媒體分享。他表示今次節目最大得着是到德國參觀某名牌相機廠的總部，有朝聖的感覺。

楊潮凱又在社交網分享拍攝花絮，教大家拍攝大細比例照的技巧，「超實用的錯位角度拍攝，以後去打卡或旅行，就可以隨時幫另一半影靚相喇！」

《咔嚓中歐》（共10集）

無綫J2台（82台）

11月4日起（逢周六）晚上8時播映