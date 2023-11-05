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娛樂

MIRROR開網上生日會 12子感謝粉絲支持

【明報專訊】男團MIRROR成軍5周年，12子前晚舉行「全民網上生日會」，切生日蛋糕、玩遊戲及分享心聲。貪玩的姜濤在直播時兩度想咀邱士縉（Stanley），談到主題樂園慶祝活動，他笑言想看盧瀚霆（Anson Lo）玩灰熊山谷，「我想睇你玩時啲瀏海會唔會郁？」呂爵安（Edan）搶答︰「一定唔會！」Anson Lo亦說不會。他們指當日活動見到逾萬鏡粉人山人海，感覺好震撼，希望有更多機會同大家見面。Stanley說︰「我比較負面，覺得開咗關大家會出去玩，去第二度追星，所以每次見到大家無時無刻支持緊我哋，覺得超感動。」姜濤認為是12子的粉絲一齊才做到這個畫面，他多謝MIRROR這個團體及支持他們的粉絲。柳應廷（Jer）說︰「你哋嘅支持對我哋嚟講係好窩心，係好大嘅力量。我哋會繼續努力表演，幾多周年都好，繼續唱落去。」

Edan昨日凌晨在社交網撰長文透露出道5年的感受，稱轉眼間以MIRROR的身分生活了5個年頭，是一趟很奇妙的旅程，有很多經歷、體會、得到及失去，感激這5年裏喜歡過、支持過、留意過他們的每一位。他表示前陣子感到有些迷惘，「究竟什麼是成功，究竟什麼是快樂，究竟人生是什麼一回事。老實說我現在也還沒搞清楚，這些問題相信應該是每一位一生中的大課題吧」。

娛樂組

相關字詞﹕呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 邱士縉（Stanley） 姜濤 全民網上生日會

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