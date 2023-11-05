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娛樂

領軍出席《潛行》廈門發布會 劉德華被林家棟彭于晏封最狠監製

【明報專訊】劉德華監製及主演的犯罪動作電影《潛行》定12月29日在內地上畫，香港明年1月11日上映。劉德華昨日率領林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、姜皓文、劉俊謙、朱鑑然及導演關智耀到廈門出席發布會造勢。劉德華被眾演員稱為最「狠」監製，因對演出、監製、作品及自己的要求一樣狠。另一主題是「傳承」，眾人透過舊照回憶跟劉德華之間的淵源，林家棟感謝對方帶他闖影壇的知遇之恩。

劉德華（華仔）由電影《潛行》構思劇本階段已參與，見證電影由零開始。他除演活奸角「林陣安」狠勁一面外，做監製亦不心軟。跟華仔合作逾20年的林家棟早已見識華仔的狠，「從第一天我離開電視台時，他不讓我拍電視劇，狠！他讓我慢慢重新開始，狠！到現在他做監製，更狠！他每天看着導演怎樣調節我們演出，我們很大壓力」。

「雙華」排戲嚇親彭于晏

演警察的彭于晏指華仔演出時相當狠勁，憶起戲中一場他跟演上司的任達華，盤問華仔的場面被嚇倒，「排練時他們吵起來，然後華仔拿椅子用力扔到牆上，差點砸到我，兩個人對峙下，我嚇驚了，真的以一個影迷身分勸兩人不要打架」。導演關智耀感謝華仔提攜，大膽讓他從攝影師崗位轉為執導《潛行》。

眾演員翻出跟華仔的合照分享緣分，任達華跟華仔相識40年，熒幕播出兩人在電視台合作的劇照，任達華坦言見到華仔依然活躍影圈，自己不敢輕言退休，跟華仔都不退休。

劉雅瑟約10年前拍《失孤》跟華仔合作，笑指上次演「接生婆」，今次演華仔妻子，戲中名正言順為他誕子。姜皓文與朱鑑然同分享《拆彈專家》劇照，姜皓文感激華仔給予機會，令他首奪金像獎最佳男配角；朱鑑然難忘初次在銀幕跟華仔合作，感到難以置信。戲中演華仔犯罪集團手下的劉俊謙分享後台相，他說當時剛演出完舞台劇，「我印象很深刻，華仔是第一個站在後台等我們的人，有時表演完兩三個小時很辛苦，接受到如此大的鼓勵很感動」。

林家棟感謝華仔知遇之恩

華仔一直栽培後輩，林家棟是其中一個獲提攜的演員，合作超過17部作品，華仔說：「我一直有夢想，希望他能成為我公司的男主角，電影《風暴》的出現就是因為這樣。」林家棟感激華仔知遇之恩，從對方身上學懂不止做一個演員，更學會如何做人。兩人重現當年合演《兄弟》中經典一幕，眼神動作神還原顯默契。華仔對《潛行》有信心，眾演員期望有口碑及票房大賣，華仔說：「我們從劇本就用心去寫，然後我們用心演，希望大家一起用心看。」

娛樂組

相關字詞﹕劉雅瑟 任達華 彭于晏 林家棟 劉德華 潛行

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