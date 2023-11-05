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娛樂

《飯戲攻心2》原班人馬獨欠黃子華 導演陳詠燊：一家人尊重大佬決定

飯戲攻心2｜黃子華落實不參演 陳詠燊張繼聰無票房壓力

【明報專訊】陳詠燊執導電影《飯戲攻心2》早前以喜帖形式宣布將於明年賀歲檔上映，但喜帖上只有一眾親戚團的名字，沒有上集陳氏一家黃子華、張繼聰及陳湛文，以及鄧麗欣、王菀之、林明禎的名字，前晚終於揭盅，《飯戲2》在主題公園舉行「夜繽婚訂FUN禮」公布演員陣容，除「大佬」黃子華外，其他演員均有現身，陳詠燊表示一家人尊重「大佬」的決定。

今集圍繞3個婚禮

陳詠燊前晚率領張繼聰、陳湛文、鄧麗欣、王菀之及林明禎，聯同新加入的魏浚笙、何啟華、胡楓、羅蘭、謝君豪等到主題公園出席「夜繽婚訂FUN禮」，但未見上集「大佬」黃子華。陳詠燊證實《飯戲攻心2》沒有黃子華演出，他說：「子華聽阿媽話，行出屋企門口，去外地尋理想。上集圍繞5餐飯，今次圍繞3個婚禮。（沒有子華演出是否感可惜？）都想子華演出。（會否剪接子華的鏡頭放在《飯戲2》？）不會，第2集故事好完整。」

陳詠燊無票房壓力

《飯戲攻心》上映大收7700萬元票房，今集沒有黃子華參演，會否擔心票房成績？陳詠燊說：「做導演專心拍好部戲，相信故事，沒想票房，我對團隊有信心，今次的角色比上集挖得更深，喜歡上集的觀眾會睇得更肉緊，一家人尊重大佬決定。」沒黃子華參演，為何不改戲名？他解釋是上集的延續。有否大幅修改？他承認有稍稍改動。至於會否開拍第3集，到時子華會否回歸？陳詠燊稱要問老闆、觀眾及大佬。

張繼聰接拍《飯戲攻心2》，可有票房壓力？他說沒壓力，演員控制不到票房，「第一集大家都沒想過有那麼好票房成績，每次努力去做、去演就可以」。他稱今集雖然沒有大佬，但演員們已建立了感情成為好友，對今次演出很有幫助，延續大佬精神，「5個人一齊的場口好好睇，笑中有淚」。

鄧麗欣：子華精神仍在

鄧麗欣、王菀之及林明禎對黃子華不參演《飯戲2》均感失望，鄧麗欣說：「不緊要，最重要子華精神仍在。」王菀之笑言看完劇本就無失望。林明禎說：「大佬行咗出去，我身為大嫂撐起這個家。」

鄧麗欣對《飯戲2》票房有信心，因多了叔伯兄弟和前輩支持。王菀之笑言票房會是上集的10倍。若票房好會否曬泳照？鄧麗欣認為今次要交給王菀之，她與林明禎上集已「找數」。林明禎說言之尚早，等她想想，要給觀眾新鮮感。問到戲中會情歸何處，她們大賣關子，只說看到拍攝的影片時爆喊。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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