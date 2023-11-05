太太劉嘉玲送運氣 梁朝偉攻陷金雞獎成「三金影帝」

金雞獎頒獎禮舉行前，紅地氈星光熠熠，包括梁朝偉（偉仔）與太太劉嘉玲，以及劉德華、惠英紅、葉童、劉雅瑟、張家輝及阮經天等。首次競逐金雞影帝的偉仔一身白色西裝配黑色煲呔，劉嘉玲則穿著中式露肩晚裝，他們出現即成為全場焦點。惠英紅與葉童憑電影《我愛你！》分別角逐最佳女主角及最佳女配角，她們在紅地氈開心用手機自拍留念。

曾5奪金像3奪金馬

偉仔曾憑《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《無間道》及《2046》5奪金像獎最佳男主角；並憑《重慶森林》、《無間道》及《色，戒》3奪金馬影帝，今次他首次角逐金雞影帝便一擊即中，擊敗《學爸》黃渤、《撥浪鼓咚咚響》惠王軍、《回西藏》宋洋及《宇宙探索編輯部》楊皓宇，達成「三金影帝」大滿貫。劉嘉玲2007年憑《好奇害死貓》奪金雞影后，主持在頒發影帝獎前，問她要不要把幸運傳給身邊的丈夫偉仔，劉嘉玲即張開雙手向着偉仔傳送運氣。

「這個獎是我們劇組的」

在電影《無名》飾演共產黨特務的偉仔上台領獎時只用25秒致辭，他說：「這個獎是我們劇組的。」《無名》共奪3獎，導演程耳奪最佳導演及​​​最佳剪輯。偉仔之後接受傳媒訪問，他說：「每次攞獎都很開心和興奮。」他被主持讚普通話有進步，偉仔笑說：「有進步嗎？」稱提前3個月練習普通話。問到如何慶祝？他說未知道，可能回港再慶祝。偉仔今年獲得多個獎項，終極目標是什麼？他稱很享受做演員，這工作豐富了他的人生，因一個普通人無法體驗那麼多種人生，演每個角色也學到很多新的學問。會否把金雞獎座跟劉嘉玲的獎座放在一起？他說：「我所有獎座都是放在一起，不知她的獎座放哪裏。」

劉嘉玲與費翔擔任最佳外語片頒獎嘉賓，費翔表示在威尼斯電影節看到偉仔獲終身成就金獅獎，非常激動及替對方高興。劉嘉玲更加激動，稱從小在電視看費翔載歌載舞，特地看對方主演電影《封神第一部：朝歌風雲》，戲中演出令她驚喜，大讚高大、英俊及身材好，沒想到演戲那麼好。

《毒舌大狀》4項提名全敗

惠英憑電影《我愛你！》爭影后，但不敵《追月》何賽飛。最佳故事片由《封神第一部：朝歌風雲》奪得，李雪健憑該片奪最佳男配角。港產片《毒舌大狀》獲4項提名，但最終未有得獎。

娛樂組