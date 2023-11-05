【開箱】《祈憐之歌》 岩井俊二藉着音樂說愛你

AiNA唱而優則演

《祈憐之歌》講述同名女主角祈憐（AiNA THE END飾）在街頭演唱，獲逸子（廣瀨鈴飾）賞識擔任經理人，助她出道做歌手。某日逸子失蹤，警方調查期間，祈憐重遇失聯多年的胞姐男友潮見夏彥（松村北斗飾），繼而揭開日本311大地震發生的故事。

新片找來28歲歌手AiNA THE END（簡稱：AiNA）擔綱演出，她是前日本樂隊BiSH成員，近年作個人發展，戲中一人分飾兩角，分別扮演不會說話但歌唱實力超強，藝名「祈憐」的街頭歌手小塚路花，以及路花的胞姐小塚希。阿希與路花年紀相差約10歲，但感情要好。2011年就讀中學的阿希，戀上高材生潮見夏彥，阿希主動追求對方，並且私訂終身，女方意外懷孕，適逢夏彥準備離鄉升學，正當二人考慮要不要孩子之際，阿希遇上大地震，在海嘯中身亡，夏彥對此感到愧疚。

廣瀨鈴客串戲分少

路花僥倖生還，卻患上創傷後遺症而失語，經常躲在樹上，被小學老師寺石風美（黑木華飾）發現，後者設法替路花尋找親人，最終聯絡到夏彥。他本想照顧路花，礙於政策所限，非親屬無法擔任監護人，路花只能送往寄養家庭，她多次離家出走，希望找回夏彥，最終政府插手，路花成年之前，無法再與夏彥相見。

AiNA首次主演電影，一人分飾兩角，幸好唱歌為主，演技要求不高，加上她的歌聲充滿活力，為她挽回不少分數，可見岩井俊二獨具慧眼，AiNA更為電影創作及演唱6首歌曲。松村北斗扮演阿希男友，得悉女方懷孕，為免影響前途，一度希望女方墮胎，但同時表現不捨。阿希遇上地震後，夏彥擔心對方安危，得悉女友遇難，令他自責。其後重遇路花，內疚感覺揮之不去。角色充滿內心戲，松村北斗處理得宜，即使扮演讓女生未婚懷孕的「賤男」，也不致令觀眾討厭。

另一方面，夏彥曾擔任逸子的補習老師，在他介紹下，逸子與路花早已相識，鋪排二人友誼。其中一段講述兩女互相支持與信任的窩心感情，可是逸子戲分不多，劇情顯得薄弱，廣瀨鈴表現也未見突出，尤其是講到她失蹤後，被指是詐騙犯，但故事欠說明，留下謎團。

樂壇中人畀面客串

岩井俊二執導不少經典愛情片如《情書》、《四月物語》及《青春電幻物語》，作品風格夢幻迷人， 同時反映社會實况。新片以日本大地震為背景，加上街頭音樂文化，即使故事時空穿梭12年，也不會混亂難明。相比前作如《你好，之華》及《最後的情書》，題材亦較年輕和貼地。

《祈憐之歌》另一賣點是配樂，由著名音樂人小林武史負責。戲中出現多首經典日本歌曲如AiNA清唱小田和正1970年代大熱《Sayonara》，勾起歌迷集體回憶。不少資深音樂人客串演出，例如唱作歌手七尾旅人扮演街頭歌手御手洗禮、大塚愛飾演阿希與路花的母親，樂隊米米Club主音石井龍也扮演逸子母親的舊情人，潮見夏彥的父親及祖父分別是《新．超人》導演樋口真嗣及日本樂隊Moonriders主音鈴木慶一，著名街頭女歌手acane亦有客串一角。

上映日期：10月26日