馬修派利舉殯 《老友記》拍檔哭別 76歲繼父扶靈 長眠洛杉磯科士蘭墓園

馬修派利在《老友記》劇中飾演毒舌又幽默的Chandler Bing，上周死於家中浴室，噩耗震驚全球，不少影迷到劇集拍攝場地包括位於紐約中央公園的寓所及咖啡店門外獻花悼念。馬修死後6天，前日在洛杉磯科士蘭紀念墓園舉行私人葬禮，他的父母約翰派利（John Bennett Perry）和蘇珊摩利臣（Suzanne Morrison）、繼父基夫摩利臣及少數親友出席，基夫同時負責扶靈。

米高積遜同葬墓園

英國《每日郵報》刊登狗仔隊偷拍照片可見，《老友記》拍檔珍妮花安妮絲頓、歌翠妮葛絲、麗莎古杜（Lisa Kudrow）及大衛舒威馬（David Schwimmer）4人穿著全套黑衫出席喪禮，珍妮花更是最先抵達的其中一人，可見她對馬修有多重視和不捨。

不過，片中不見《老友記》另一男星麥利邦（Matt LeBlanc），但據美國《人物》雜誌引述知情人士透露，該劇5名主角均有現身，或許是分頭到場。

馬修喪禮長約一小時，親友輪流發言，過程有笑有淚，來賓互相擁抱和安慰對方，最後在Peter Gabriel《Don't Give Up》的歌聲中結束。馬修選在科士蘭紀念墓園長眠，據報跟《老友記》在附近的華納片場拍攝有關，但未知是他生前的決定，還是遺屬意願，但可以肯定的是，該墓園早已埋葬不少名人明星，包括流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）、「莉亞公主」嘉莉菲莎（Carrie Fisher）、《狂野時速》男星保羅獲加（Paul Walker）及《8里公路》女星碧丹妮梅菲（Brittany Murphy）等。

成立基金遺愛人間

據英國廣播公司（BBC）昨日報道，馬修雖死但遺愛人間，家屬宣布成立「馬修派利慈善基金」，由美國國家慈善信託基金負責營運，幫助同路人戒酒戒毒。眾所周知，馬修生前一直受到酗酒吸毒等問題困擾，去年他曾表示：「當我離世之後，希望世人最先提到的不是我曾演出《老友記》，而是曾經幫助別人。」基金負責人亦發表聲明，成立基金目的是「實踐馬修承諾，透過自身經歷，助他人走出困境」。