另一方面,明年5月上映《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes,暫譯),由《移動迷宮》韋斯保(Wes Ball)執導,前日公開首條預告片。6年前的《猿人爭霸戰》三部曲最終章,嚮往人猿和平共存的猩猩領袖凱撒難敵一戰,在帝國落幕之前,移居綠洲,讓猿人族群遠離人類生活。最新篇章《猿人爭霸戰:猩凶帝國》,講述後凱撒時代,猿人成為地球主要物種,反而人類淪落為次等生物隱居於世。猿人帝國由暴君猩猩帶領之下,一隻年輕猩猩對自己所認知的過去產生疑惑,更作出主宰人類及猿人未來的重大決定。