《毒癮女孩3》延至2025年惹粉絲不滿 《龍之家族2》明夏首播

HBO和Max前日在紐約舉行新節目發布會,由於《龍之家族2》今年4月已開拍,而且有完整劇本,所以不受編劇公會5月展開罷工所影響。另外劇中主要演員屬英國公會,所以亦未受7月美國演員工潮拖累。前日宣布《龍》劇第2季將於明年初夏首播,不過由上季10集減至8集。大會亦在發布會公開了第2季的預告片,不過記者得簽署保密協議,暫時未能發布該劇內容。《王冠》麥史密夫(Matt Smith)、《挑戰者一號》奧莉菲亞谷卡(Olivia Cooke)等會回歸演出。

《毒癮女孩》在HBO先後播出兩季均錄得高收視,劇中扮演浮沉毒海高中生Rue的《蜘蛛俠:不戰無歸》女星辛蒂雅(Zendaya),憑《毒》劇兩度成為艾美獎最年輕視后。不過受工潮影響,編劇最近才復工,演員不可能在短期內埋位,所以前日宣布,《毒》劇第3季明年開始製作,最快也要等到2025年才可播出。劇中演高中生的辛蒂雅已27歲,飾演毒販的安格斯裘特(Angus Cloud)今年7月猝逝,扮演同學的《親親小站》積及伊洛迪(Jacob Elordi)、《白蓮會》薛妮史維尼(Sydney Sweeney)等,跟辛蒂雅年齡亦差不多,難怪《毒》劇粉絲十分失望及不滿,在社交網留言表示,「劇集結局時他們都快60歲了吧?」另一粉絲稱「那時候主角都要進安老院了」;也有網民表示等待太久,會失去興趣,倒不如取消拍攝第3季。

《最後生還者2》明年製作

另一方面,《權力遊戲》另一前傳《A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight》雖然未公布演出陣容,但將於明春開鏡。同樣於明年投入製作的還有《最後生還者2》,預計最快2025年初可以跟觀衆見面。另一多次獲艾美獎及金球獎提名的《白蓮會》第3季,將於2025年播出。《色慾都市2.0》第3季正在籌備劇本,何時開始製作則未有定案。