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娛樂

【娛樂場】阮德鏘擔正廣播劇《盜愛》男主角圓夢

【明報專訊】為慶祝公共廣播95周年並向經典廣播劇致敬，香港電台第一台廣播劇系列《我們一直都在說故事》推出全新短篇故事《盜愛》，全劇5集，聲演藝人包括阮德鏘、倪秉郎、梁禮勤、林超榮、鄭子誠及司勳等。現今視像娛樂有太多選擇，令人有花多眼亂的感覺，聽電台廣播劇有點懷舊，其實是另類選擇，讓雙眼稍休息，透過聲音聽故事，還有更大的想像空間，令人回味。

名畫失竊 怪盜出謎題挑釁警方

故事講述在某城市的國家美術館，一幅價值連城的名畫《K夫人的揮手》突然從守衛森嚴的展區消失得無影無蹤，現場亦完全找不到任何證據，令警方對案件無從入手。為免引起公眾恐慌，幹探阿彪（阮德鏘）被委派全力調查，更找來身手不凡的女警阿男（梁禮勤）、IT專家賢仔（司勳）及萬事通波叔（林超榮）組成專責小組，務求將大盜捉拿歸案。

正當小組展開調查之際，收到聲稱是K夫人兒子寄來的神秘信件，並表示是他偷走畫作，如要找回，就要根據信中附帶的聲帶找出謎底。阿彪面對如斯挑釁，決心要找回名畫。究竟怪盜留下了什麼謎語？調查小組又能否找回名畫？怪盜為何要把畫偷走又放出線索，他的目的是什麼？

《盜愛》男主角阮德鏘笑說此劇圓了多年的心願，「其實自己最想演靚仔角色，礙於現實中沒這條件，今次以聲音表達總算可勝任，感恩今次有機會做一次男主角」。阮德鏘多年前已是港台廣播劇組成員，有機會跟多名前輩學習演出廣播劇的技巧，如「播音皇帝」鍾偉明，以及車森梅、譚翠蓮及朱曼子等。他錄音前做足準備工夫，看劇本後，先從角色的出身、年齡、職業及人生歷練等資料揣摩，從而拼出角色的聲音。為了配合老差骨的角色，他的聲音演繹要帶點粗獷，較平時低沉，錄音過程要分秒必爭，合作的對手也經驗豐富，臨場因應對手反應改變演繹方法，似拳來腳往，互相施展渾身解數的感覺，特別暢快。

錄音日缺席 梁禮勤嘆唔夠好玩

女主角梁禮勤自爆原定的錄音日因事未能出席，之後以單獨收音形式完成，再把她的部分剪接融入劇中，未能跟同劇演員一起錄音，她大嘆「唔夠好玩啊！」參與廣播劇經驗豐富的梁禮勤分享小故事，有次跟一名前輩聲演去大牌檔吃飯的情景，他們要表達「食緊蜆」是極高難度的演出，前輩「食」得好神似，她只能發出「說說聲」。節目監製劉蓮大讚阮德鏘非常專業，因梁禮勤未能一起錄音，阮德鏘主動暫代對方的戲分，變聲演繹阿男，務求以完整的對白內容令劇組人員投入演出，錄音過程更暢順。

香港電台第一台 晚上9時（逢周六播）

相關字詞﹕阮德鏘 廣播劇

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