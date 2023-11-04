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娛樂

相隔9年再開紅館騷 Twins拍海報搞笑互毆

Twins宣布明年1月開6場紅館騷 與樂迷分享成軍廿年回憶

【明報專訊】Twins宣布將於明年1月21-23日、25-27日假紅館舉行6場《TWINS SPIRIT演唱會》，是蔡卓妍（阿Sa）與鐘欣潼（阿嬌）相隔9年再開紅館個唱，以《SPIRIT》為主題，為大家送上Twins的精神及成軍20多年的回憶與感動。

阿嬌失平衡齊倒地

阿Sa、阿嬌早前穿鮮紅色性感服裝為演唱會拍攝宣傳海報，演繹互毆搞笑動作，阿嬌要爬到阿Sa身上，但突然失去平衡雙雙尖叫倒地，幸未有受傷，還笑成一團慢慢爬起來。阿Sa說︰「佢跌嗰吓真係嚇鬼死，佢喺我背脊，我想用力拉住佢都搞唔掂，好彩地面有個木箱托一托，阿嬌才無事。」阿嬌笑指工作人員撲過來想幫她，但因跌得太快，對方手上的吹風槍撞落她條頸，有少少痛。

阿Sa︰順境逆境都一齊

談到演唱會名字，阿嬌表示是Twins的精神，「雖然張海報係我哋互打，但我哋精神係永不放手，20多年來無放開過對方，同影相時一樣，永不放手，跌就一齊跌，起身就一齊起身！」阿Sa稱︰「TWINS SPIRIT是咁多年坐埋一條船，無論順境、逆境都一齊，開心一齊開心，唔開心一齊唔開心。今次有這個構思，因20多年來影過太多靚相，想影些又靚又另類感覺的照片。」

娛樂組

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相關字詞﹕鐘欣潼（阿嬌） 蔡卓妍（阿Sa） TWINS SPIRIT演唱會

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