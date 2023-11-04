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娛樂

挑戰內心戲 全普通話對白 林家棟視《第八個嫌疑人》考牌作

第八個嫌疑人｜林家棟跟角色相似 現實有時想做但有心無力

【明報專訊】林家棟與導演李子俊繼2017年合作電影《狂獸》，相隔6年再結片緣，新作《第八個嫌疑人》李子俊不再要求林家棟動作連場，變成全程普通話對白的鬱結內心戲。戲中有句對白「無以前嘅路，又點會有𠵱家嘅路」，林家棟認為以住做過的事，對將來影響深遠，如覺得是錯，就不會再走回頭路。林家棟早前被瘋傳回巢無綫，隨着公開否認，回巢傳聞亦如電影片尾曲《一場遊戲一場夢》。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

電影《第八個嫌疑人》改編內地一宗大型武裝劫鈔案，橫跨21年追捕匪徒歸案。導演李子俊開拍前特地探索匪徒逃走路線，戲中以兩大影帝林家棟與大鵬的警匪故事為主軸，大鵬為角色減肥及增肥，在石礦場拍攝殺人戲更暈了兩次，差點跌落山，最終憑角色奪得金爵獎影帝；林家棟為演好角色亦同樣搏命，拍追捕戲時即使腳部受傷，仍堅持拍攝18小時。李子俊對兩影帝大表欣賞，更讚不絕口。

導演李子俊花6年炮製

李子俊表示今次找林家棟演出，未有劇本對方已一口答應，「家棟畀我好大信心，好幫我，亦好支持，我只口述故事，他便應承，真的非常好」。他指拍畢《狂獸》後便開始籌備《第八個嫌疑人》，有感《狂獸》劇本不夠好，特地找來周汶儒編劇，最想寫一部很紮實的戲，不太着重官能刺激，多點着墨人性方面，描寫角色內心掙扎及如何解開心結，不過受疫情影響，加上剪接需時，一搞便6年。

林家棟表示即使未有劇本，仍被故事及角色內心戲吸引，「我覺得睇戲最緊要睇嗰份情，戲中我飾演的內地公安，要很平實去處理，不需要做太多，又要全程以普通話對白演出，加上過去10年很少到內地拍戲，今次對我而言是考牌作，但沒想過能否憑這套戲打入內地市場，只是覺得戲中角色和年代好玩」。

戲中帶出人總會做過遺憾或後悔的事，李子俊指每個人都會有遺憾，自覺每部作品都因時間或處理上做得未夠好，所以都有遺憾。林家棟自覺跟戲中角色一樣，有時面對一些事情，總會有一種無力感，正如心裏好想做，但有心無力，「就如拍戲有很多題材想拍，但很多投資方有不同方案，要盡量適應和改善，這就是考驗，要怎樣平衡是最大的藝術，但我必須學會這種藝術」。

林家棟不走回頭路

戲中有句對白「無以前嘅路，又點會有𠵱家嘅路」，林家棟大表認同，「假設我20年前做過某個行業，經歷過某些事情，其實會影響我的習慣和性格，這樣往後的20年怎樣呢？雖然做的行業已經不同，但行事作風和待人的態度，就會受之前的影響而改變，亦會影響往後條路點走，這是必然的」。至於他會否走回頭路？他說：「唔會，點走番轉頭？如果認為之前是錯的，就不會再做！」

林家棟/髮型：Alex@Salon Nova

化妝：Jessica@J.A.C.K. Factory

場地：1881 Heritage

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