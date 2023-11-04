獲頒「最出色演藝人」 吳岱融：開心keep住有飯盒食

莊思敏多謝汪小菲打賞

莊思敏獲「至top主播」獎，是她最近轉戰內地直播帶貨後首個獎項，「仍在學習和適應階段，較想像中困難，因要講普通話，且有很多禁語，我的強項是介紹美容產品，但不可隨便講美白、保濕或抗衰老等功效字眼，除非產品有證書證實，所以要重新適應，事前狂做功課」。

提到之前做直播，獲緋聞男友汪小菲打賞，莊思敏多謝對方，「大家都做主播，明白難處，需要互相鼓勵扶持。有出售他提供的產品，銷情甚佳」。她透露之前在港試過被商家走數，現在簽了黄子韜的內地公司，不擔心再被走數。

林寶玉獲「女企業家」獎

林寶玉獲頒「女企業家」獎，她創業5年，除美容生意正擴張，最近還經營名牌服裝。她表示離開亞洲心動娛樂後會放多時間在生意上，同時兼顧幕前工作，早前開設網上頻道，希望讓更多人認識。

記者：柯美