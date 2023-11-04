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娛樂

蔡穎恩避談好友林皓霆離世 周秀娜預告新劇被郭政鴻綑綁鞭打

周秀娜為動作戲特訓整裂肋骨 黃宗澤︰我哋係苦命鴛鴦

【明報專訊】黃宗澤、黃浩然、周秀娜、蔡穎恩、胡卓希及郭政鴻等昨日到觀塘出席無綫台慶劇《叠影狙擊》宣傳。蔡穎恩好友林皓霆日前突然離世，她強顏歡笑玩遊戲，其間被胡卓希公主抱。蔡穎恩受訪時表示，林皓霆的事正處理中，其他事不想多講。身旁助手稱蔡穎恩的心情平復中，與林皓霆合作主持的網上時裝節目《衫P》原定今日首播，現在暫停，稍後再公布。

黃宗澤怕扭傷腰 拒托起周秀娜

黃宗澤以容易扭傷腰為由，拒與黃浩然一起托起周秀娜玩遊戲，搞笑托着對方腋下代替。周秀娜劇中有不少動作場面，未開拍前想先練熟，結果弄致肋骨裂，「有個撻人動作，我驚撻到對方，要求武指撻我來示範，幾日後胸口痛，以為只是瘀傷，求診才知肋骨裂了，兩個月後才復元，所以開拍時先拍文戲」。

周秀娜透露有場被郭政鴻鞭打兼綑綁的SM場面，由於未拍過，事前上網搵資料，「拍攝時情緒好激，但最終不知剪成點」。黃宗澤稱意識很大膽，看到劇本時想像不到可以點拍。他劇中與周秀娜是對苦命鴛鴦，現實中大家的右膝蓋都有問題，但要喪跑，落樓梯痛到要坐下休息。

黃浩然與周秀娜有吻戲，他指兩子分別12歲和10歲，平時看到別人這樣做反應很大，會嘩嘩聲，但今次看預告片卻很冷靜，默不作聲當看不到，太太跟兩子解釋爸爸只是演戲。

《叠影狙擊》是燒腦劇，會否擔心觀眾看不明？周秀娜表示要分飾姊妹角色，又要互扮對方，觀眾初看可能會有疑問，所以要專心看。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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