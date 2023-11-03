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娛樂

【開箱】《7人的逃脫》 延續《The Penthouse》方程式

【明報專訊】《The Penthouse上流戰爭》編劇金順玉與導演朱東民再度合作《7人的逃脫》，9月15日在韓國SBS電視台首播，講述少女失蹤事件背後，交織着無數謊言與欲望，涉案7人逃出荒島後發生的故事。劇情雖與《The Penthouse》毫無關連，但兩劇在選角、人物架構、情節走向均有許多共通點。香港觀眾可以在煲劇平台「黃Viu」收看《7人的逃脫》。

善良少女死不瞑目

《7人的逃脫》播出前已宣布開拍兩季，總製作費高達462億韓圜（約2.7億港元）。首季暫定17集，現已播出第12集，收視一直徘徊在5%至7%之間，跟《The Penthouse》系列最高收視錄得29.2%相距甚遠。故事講述高中少女方多美（鄭拉爾飾）遭母親琴羅熙（黃靜茵飾）拋棄，繼而被大學教授李輝昭（閔永基飾）及妻子朴蘭英（徐令姬飾）收養。多美自小體弱多病，但心地善良，不忍見養父母為其醫藥費而欠債，剛巧母親琴羅熙出現，以為母女團聚，其實琴羅熙只想利用女兒，謀取多美祖父方七星（李德華飾）財產。

多美轉讀首爾名校，認識同班同學韓莫奈（李侑菲飾），後者為做明星不擇手段，且滿口謊言，懷有神秘男子K骨肉，並在校內產子。莫奈為隱瞞真相，竟然陷害多美，訛稱「經手人」是她的養父。莫奈的事務所老闆梁進謀（尹鐘焄飾）在網上散播多美產子的消息，她難抵輿論壓力，打算公開真相，結果慘遭滅口，究竟兇手是誰？第10集終於揭曉。

兩老攜手追查真兇

先不揭開謎底，劇集花了不少篇幅交代害死多美的7個人，包括莫奈、琴羅熙、梁進謀、班主任高明智（趙胤熙飾）、方七星情婦車主蘭（申恩慶飾）、負責調查多美兇案的警員南哲宇（趙在允飾），以及流氓閔道赫（李準飾）。他們跟多美各有瓜葛，例如多美發現高明智與另一老師有不倫戀、身為婦科醫生的車主蘭不想多美獨佔方七星財產等，於是借刀殺人。

《7人的逃脫》沿用《The Penthouse》製作班底，不單主角嚴基俊、尹鐘焄及申恩慶相同，金素妍亦有客串。故事結構大同小異，善良主角被反派陷害，於是絕地反擊，誓要報仇雪恨。多美被殺後，養父李輝昭被誣陷是兇手，被判終身監禁。方七星發現孫女無辜，決定與李輝昭聯手報仇。方七星代替李輝昭坐監，後者出獄後整容並改名Matthew（嚴基俊飾），拿着方七星給他的巨額財產，花5年時間創立科技公司，追查多美遇害真相。

《7》劇內容同樣「狗血」兼「離地」，角色經常死過翻生，第3集講到方七星被琴羅熙與車主蘭聯手推落橋底，血流成河仍大難不死；李輝昭獄中被滾水燙臉，整容換變成另一個人，連聲線也改變。最不可思議的是韓莫奈在校內產子，原來並未夭折，且看編劇如何處理這條伏線。

演技比劇情更誇張

另一方面，Matthew設局把涉案人士騙到荒島，結果遭蝙蝠及野豬襲擊，又出現山泥傾瀉及海水倒灌，最後他們誤服毒品，出現幻覺，為了生存而互相殘殺，最終韓莫奈、琴羅熙、梁進謀、高明智、車主蘭、閔道赫及南哲宇7人成功逃離荒島，Matthew則像《魷魚遊戲》幕後黑手一樣，觀察整個逃亡過程。

《7》劇將會圍繞Matthew利用7人，與神秘人K對決，7人為了自身利益，繼續爾虞我詐，鬥過你死我活。至於K的神秘身分，第10集終於揭開，他是財閥家盛燦集團繼承人沈俊錫（金度勳飾），是個反社會人格障礙症的年輕富二代，也是殺害多美的真兇。

《7》劇出現不可思議的情節、演員誇張的演技，讓觀眾邊看邊罵，例如飾演冷血母親琴羅熙的黃靜茵，猙獰表情相當過火；金度勳早前在Disney+劇集《Moving超異能族》扮演「班長」角色討好，新劇扮演K卻很浮誇，戴着鑲鑽面具殺人，又像瘋子般奸笑。反而嚴基俊一改戲路，扮演好人為女復仇，觀眾難以習慣，似乎吃力不討好。

相關字詞﹕黃靜茵 嚴基俊 韓劇 7人的逃脫 開箱

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