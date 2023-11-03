Marvel擬召「初代復仇者」回歸救亡

據報Marvel高層考慮召集《復仇者聯盟》第一代主角包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等6人歸隊，挽救近年票房與口碑轉差的劣勢；另外，「征服者康」祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）被控家暴女友的官司，對「Marvel電影宇宙」第5階段亦帶來負面影響，有傳電影公司計劃易角，改拍另一反派「末日博士」故事，但因此角色已在電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》及劇集《洛基》系列出現，為2026年開畫的重頭戲《復仇者聯盟5：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty）鋪墊，無論易角與否，都令Marvel高層頭疼不已。