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娛樂

Marvel擬召「初代復仇者」回歸救亡

【明報專訊】Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》（The Marvels）下周三（8日）在港開畫，美國延後兩天公映，據業內人士估計，此片製作費高達2.5億美元（約19.5億港元），然而美國首周末票房料收7500萬至8000萬美元（約5.8億至6.2億港元），跟去年上映《奇異博士2：失控多元宇宙》首周末收1.85億美元（約14.4億港元）相距甚遠。美國綜藝雜誌《Variety》報道，Marvel電影公司高層包括總裁奇雲費格（Kevin Feige）9月到棕櫚泉開會，商討對策。

據報Marvel高層考慮召集《復仇者聯盟》第一代主角包括「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）等6人歸隊，挽救近年票房與口碑轉差的劣勢；另外，「征服者康」祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）被控家暴女友的官司，對「Marvel電影宇宙」第5階段亦帶來負面影響，有傳電影公司計劃易角，改拍另一反派「末日博士」故事，但因此角色已在電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》及劇集《洛基》系列出現，為2026年開畫的重頭戲《復仇者聯盟5：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty）鋪墊，無論易角與否，都令Marvel高層頭疼不已。

相關字詞﹕祖拿芬美佐斯 史嘉麗祖安遜 基斯伊雲斯 羅拔唐尼 復仇者聯盟 奇雲費格 Marvel隊長2

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