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娛樂

Celine Dion病後首現身精神佳 偕子赴賭城睇球賽 談吐清晰動作敏捷

【明報專訊】憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》唱到街知巷聞的55歲加拿大樂壇天后Celine Dion，去年12月宣布患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」，隨即停工治療，相隔接近一年，前日她偕兒子到「賭城」拉斯維加斯欣賞冰上曲棍球賽事，為家鄉球隊滿地可加人（Montreal Canadiens）打氣，賽後亦到更衣室跟教練及球員閒聊和合照，只見她笑容滿面，精神甚佳，粉絲應該可以舒一口氣。

自從經理人老公Rene Angelil於2016年喉癌病逝後，Celine Dion近年健康狀况亦大不如前，2019年揭開巡迴演唱會序幕，其間經歷疫情、肌肉痙攣等問題困擾，先後取消及延期演出，去年12月終於承認患上「僵硬人症候群」，巡唱再度延期，今年5月更因病情惡化，決定取消餘下42場演出，「對不起，我再次令大家失望了，雖然我也心碎，但在身體完全康復前，取消所有演出是最佳做法……我不會放棄的，期待再次跟大家見面」，令歌迷擔心不已。

賭城享受親子時光

今年8月，Celine的胞姊Claudette接受《蒙特利爾日報》訪問，透露她的近况：「我們找不到任何有效的藥物，但是保持希望很重要。」正當粉絲關注她的康復進度之際，前晚Celine帶着3名兒子：現年22歲的Rene-Charles，以及13歲孿生兒Eddy與Nelson一起現身拉斯維加斯，入場欣賞滿地可加人與維加斯黃金騎士（Vegas Golden Knights）的賽事。

當球賽結束後，他們獲邀到更衣室跟球隊教練Martin St-Louis及部分球員聊天，事後球隊透過社交媒體公開會面的照片及片段，包括副主席Chantal Machabee跟Celine合照和留言：「多謝Celine大駕光臨，我們球隊上下都為你和家人的出現感到興奮。」

Celine亦有轉載照片並說：「我和孩子都經歷了快樂的時光，滿地可加人隊表現出色，感謝賽後安排見面，讓大家留下美好回憶。」雖然Celine穿著衣物，明顯比在場其他人較為厚重，但從她跟教練及球員對話的神情和動作可見，精神尚算不錯，反應亦算敏捷，網民見狀紛紛留言：「她看來很精神，相信康復進度理想。」也有人說：「能夠再次見到Celine真是太好了，她比之前更有活力，為大家帶來希望。」

事實上，Celine與拉斯維加斯關係密切，她在「賭城」凱撒王宮駐場表演超過20年，累計演出逾1100場，因此在當地置業，直至病情惡化，今年6月終把3000萬美元（約2.34億港元）豪宅出售，搬返加拿大老家居住，方便當地親人照顧。

相關字詞﹕維加斯黃金騎士 滿地可加人 僵硬人症候群

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