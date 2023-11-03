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娛樂

【娛樂場】舞台劇《Laugh Vacation》 193宣布加場 承諾一場比一場進步

【明報專訊】古天樂、魯庭暉與陳仲銘擔任出品人的舞台劇《Laugh Vacation》，由韋羅莎、朱栢謙、白只、ERROR成員郭嘉駿（193）、吳海昕和楊偉倫等主演。第五場（10月31日）謝幕時，193代表大會宣布加開兩場，共18場，他邀觀眾在社交媒體分享觀後感，「今次係原創劇，原創劇係好需要大家嘅支持同意見，我真係有睇晒大家tag我嘅意見，然後我哋會一場比一場演得進步」。193希望大家把《Laugh Vacation》口耳相傳，讓更多朋友入場。

酒店住客引發連串趣事

故事講述位於九龍東的「香江海景大酒店」在倒閉邊緣，為生存掙扎以優惠作招徠。一夜間，酒店的宴會廳、花園、房間有不同的顧客擁至，難得full booking，引發一連串趣事。8個不同場景的故事由酒店經理串連起來，謝師宴、空中花園、靈探、周年紀念、郭吳聯婚、老人顧客、總統套房到最後經理屋企。

每個故事都有笑點，切合舞台劇名稱《Laugh Vacation》，並透過幾個看似不相關的人物，感受人生百態，包括一班參與謝師宴的學生，在空中花園的大小姐與她的玩伴；一對夫妻「開房」慶祝結婚周年。還有很熱鬧的婚宴，年邁的舊相好偷情；總統套房住客楊生與家人的「大遷徙」，全是人生一場戲。最後經理回到家跟太太的對話，背景點點星光，百般滋味在心頭。

193「老婆」做高質觀眾

193首演舞台劇，一班「老婆」（粉絲暱稱）鼎力支持，除場外的花籃陣，更有不少粉絲入內捧場。置身193「老婆」們附近的觀眾可能擔心她們太集中支持偶像，經親身體驗，證明一眾「老婆」好高質。193出場時一班「老婆」反應熱烈，她們投入睇戲，對其他演員的演出同樣給予熱烈反應，193形容在後台等出場時聽到每30秒笑一次。白只的演出亦是焦點，他的細微動作或簡短對白皆令人捧腹大笑。

古天樂盼香港人開心過一晚

場刊附上出品人的話，古天樂關心香港人的不開心與壓力指數，他說：「點解開心一晚都咁難。」透露製作《Laugh Vacation》宗旨好簡單，希望香港的住客放低所有包袱、煩惱開心過一晚。魯庭暉點名講193兼幽他一默，稱《Laugh Vacation》舞台上一眾演員很多是舞台劇界精英，寫明「不包括193」，又說眾演員中他最早認識的不是193，是白只與楊偉倫，稱2017年邀二人參與ViuTV第一套電視劇《午夜伴廊》，當時他主觀認為故事精彩、別樹一格，結果收視慘淡。

《Laugh Vacation》

最後加場11月10日晚上8時、11月11日下午3時

地點：香港演藝學院 歌劇院

相關字詞﹕白只 吳海昕 郭嘉駿(193)

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