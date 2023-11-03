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娛樂

全家說話浮誇似演戲 吳若希樂做諧星逗觀眾開心

【明報專訊】吳若希歌視雙線發展，在無綫劇《香港人在北京》首次擔正女一，演爆笑、香艷人妻獲讚。她笑稱全家人相處長期說話浮誇似演戲，樂做諧星角色。現實中，她曾多次於網上公審老公何兆鴻（Alex），被封惡妻御夫，吳若希笑言表現強勢只為捍衛女性尊嚴，實際上家裏沒有「妻管嚴」，只有「母管嚴」，因下一代是她的重大投資。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

吳若希在劇集《旁觀者》演瘋癲角色表現自然，加上本身個性大癲大肺，獲《香港人在北京》監製鍾澍佳賞識，有機會初嘗做諧星，「可能別人覺得我樣子囂張、高竇，多找我演氣場大的角色，其實我和家人都愛搞笑，長期說話浮誇似演戲，可演低能、搞笑角色，今次拍呢套劇好滿足，又討得觀眾開心。」

首次做女主角，吳若希未感壓力，對手陳展鵬經驗豐富令她放心。她大爆該劇已婚男人共通點是不會駁嘴，「洪永城、陳展鵬和監製都明白跟女人爭拗無意義，他們開工好安靜。吳業坤有嘗試駁嘴，被我和戴祖儀狙擊，他發現會輸就道歉，我有同老公分享」。

實情「明踩暗讚」老公

問丈夫Alex是否感同身受？吳若希笑說：「沒有，我經常讚老公，只是大家注視我批評他的一面。我們各自理財，老公投資唔叻，老老實實做生意，將錢用來供養小孩讀書、生活，我感到好開心。」她承認對子女很大期望，但不會做虎媽，最重要幫他們培養良好習慣和價值觀，教女兒學習解決問題，又對兒子講人生道理，教他要識時務，兒子聽到媽媽才是家裏的波士，晚上立即說要跟她睡在一起。

吳若希見一對子女大得快，很珍惜親子時刻，但不認同為家庭要放棄事業，「女人有自己事業，說話可以大聲一點」。演戲有成績會否強攻拍劇？她認為看緣分，做演員很被動，每年最多拍一兩部劇，要留時間做音樂，唱歌才是她的核心事業，不同工作產生不同火花。

讚炎明熹張馳豪前途無限

樂壇新人輩出，吳若希承認網絡世界發展擴大，加大同行競爭，她自信不受威脅，相信公司有策略，做好作品便可，現階段對獎項慾望不大，只追求穩定事業發展。她歡迎不同類型音樂，讚炎明熹（Gigi）與張馳豪（Aska）具實力，前途無限，「估唔到18歲Gigi唱歌感情豐富，有壓場感，她的外表很安靜，但對音樂有想法。Aska夠台型，作歌、自彈自唱，又會演戲，若我是公司高層會投放資源在全能藝人身上」。

相關字詞﹕香港人在北京 吳若希

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