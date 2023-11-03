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娛樂

星光熠熠賀「明周55周年」 黃秋生貼吳慷仁奪金馬影帝

【明報專訊】「明周55周年派對」前晚在ELEMENTS圓方舉行，萬華媒體執行董事兼副主席張裘昌、萬華媒體執行董事兼行政總裁、明周總編輯林栢昌、ELEMENTS圓方代表總經理-投資物業陳宛冰主持祝酒儀式。到場嘉賓星光熠熠，包括黃秋生、趙希洛、葉子楣、吳卓羲、陳志雲、鄺美雲、黎諾懿、王敏德、余安安、陳智燊夫婦、陳煒，以及《中年好聲音》多名歌手跟主持車婉婉與評判伍仲衡等聚首，參與開心派對。黃秋生早前到台灣宣布金馬獎入圍名單，他稱要到日本出席《白日青春》放映活動，未能出席頒獎禮，睇好吳慷仁奪金馬影帝。

記者：柯美

黃秋生表示稍後往法國探望戲劇老師和朋友，笑言屆時看有沒有演出和工作機會。之後赴日本參加《白日青春》放映活動，未能出席今屆金馬獎頒獎典禮。他的神戲劇場10周年舞台劇《極地謎情》明年移師歐洲巡迴演出，包括英國、法國和荷蘭。

黃秋生談到金馬影帝之爭，入圍角逐有《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢和林柏宏、《富都青年》吳慷仁、《疫起》王柏傑和《周處除三害》阮經天，他稱看好吳慷仁得獎。

3年冇放假 趁機增值

趙希洛早前與無綫結束16年合作關係，隨即與男友赴美加旅行兩星期，剛回港的她表示之前拍劇和《愛‧回家之開心速遞》，3年沒有放假，趁現在還未有新工作，好好休息充電，學些東西增值自己，未透露新動向。她與圈外男友拍拖多年感情穩定，視對方為結婚對象，未有結婚打算。媽媽有否催婚？她說：「間中有，我仍想先工作。」

陳曼娜吳卓羲上演「母子」重逢

《愛‧回家》樊亦敏偕近期鮮有在劇集登場的「龔水CP」張景淳和呂慧儀出席派對。黎諾懿太太李潔瑩最近接任慧妍雅集會長之職，她跟成員向海嵐、戚黛黛、曹敏莉和岑杏賢結伴到場，黎諾懿陪伴左右。

陳曼娜跟吳卓羲現場上演「母子」重逢，二人逾10年前在無綫劇《團圓》飾演母子，私下亦情如親人，近年各有發展少合作，難得碰頭開心擁抱。

相關字詞﹕趙希洛 黃秋生 明周55周年派對

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