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娛樂

MIRROR未確定會否出席叱咤頒獎禮 炎明熹大合照被遮擋「大家都好高」

MIRROR到主題樂園賀成軍5周年 姜濤疑「暈船浪」 李駿傑最大膽
叱咤2023｜炎明熹大合照遭前排歌手遮住︰大家也很高
叱咤2023｜MC稱新歌播放率差擔心成績 ERROR有信心第6年捧蛋

【明報專訊】《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》明年1月1日在亞博舉行，合共頒發49個獎。MIRROR、張天賦（MC）、炎明熹（Gigi）、李幸倪（Gin Lee）、王灝兒（JW）、許廷鏗、陳柏宇、泳兒、 陳蕾、林家謙、Dear Jane、COLLAR及ERROR成員梁業（肥仔）與何啟華（阿Dee）等近百歌手，昨日出席在昂坪市集舉行的記者會。各歌手的粉絲以鏡粉（粉絲暱稱）聲勢最浩大，攻陷會場外圍，舉牌支持偶像。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

男團MIRROR昨日全員現身，早前傳他們為準備明年1月的演唱會，將缺席所有音樂頒獎禮。隊長楊樂文（Lokman）說：「我們好想去頒獎禮，跟其他歌手朋友聚會好開心，但要睇檔期能否遷就，暫時未確定！」他們日前缺席新城勁爆頒獎禮記者會，是否代表今年只參與叱咤頒獎禮？Lokman指是公司安排，早幾日忙為樂園演出排舞，檔期遷就不到。姜濤前日在樂園坐船時被發現身體不適要索藥油，他笑認：「有點暈船浪，而且天氣太熱亦有點暈。」江生（AK）說：「首次黃昏時段在城堡做騷，望到台下好多粉絲，天色也好靚。」Lokman指為粉絲蓋印時收到好多鼓勵說話，又見到大家的真摯笑容，他都開心笑出來。

姜濤不敢再落台「驚嚇親自己」

問到對MIRROR冧莊攞組合獎的信心？Lokman稱隨緣，以做好作品行先。提到男歌手獎競爭激烈，Lokman笑說：「信心我最大，全隊投票給我。」先後奪得男歌手獎的盧瀚霆（Anson Lo）與姜濤齊說抱平常心面對，前者說：「獎項無法控制，只要作品令大家喜歡就夠。」姜濤今年1月1日在叱咤頒獎禮的演出惹批評，他說：「今年若再參與頒獎禮，絕不再落台，驚了。（驚什麼？）大家都知，驚嚇親自己。（先準備好感言？） 我抱隨緣、平常心的心態，不會準備什麼。」問陳卓賢（Ian）可有信心再奪唱作人獎？他稱沒想太多，「只希望所寫的歌帶出信息，讓聽眾得到共鳴、啟發、放鬆，這是最大使命」。

粉絲靠邊站 Gigi感謝捱熱守候

Gigi過去兩年因要返學，參加樂壇活動來去匆匆，今年升上大學時間較易控制，可投入與歌手同台交流感興奮。由於歌手眾多，Gigi影大合照時被前排歌手遮擋，她笑說：「因大家都好高，我已著5吋高跟鞋，或者下次再著更高的高跟鞋。」她對獎項抱順其自然的宗旨，不過去年因病缺席頒獎禮，今年要保持身體健康，出席所有頒獎禮。她獲大批粉絲到場支持，但現場人山人海，粉絲只能靠邊站，她認為只要彼此能見面已開心，感謝粉絲捱熱守候很久。Gigi受訪後走到粉絲團大合照，粉絲開心尖叫。

MC爭男歌手獎信心回落

MC脫去外套大曬麒麟臂，他笑言是精心設計，「去年著大褸參與，熱到標汗，今（昨）日天氣好熱，我向造型師要求在外套下加背心，很滿足和開心，不是刻意騷肌」。MC去年是叱咤男歌手銅獎得主，本來見歌曲《世一》取得好反應增加信心，但參與創作的歌曲《與我無關》在電台播放率低，令信心回落。傳MIRROR缺席頒獎禮，令他得獎呼聲高？他稱不太相信，「睇到自己作品的數據感失望，對自己的成績有點擔憂」。

泳兒去年奪女歌手銀獎，但今年出歌較慢，會以欣賞心態參與。Gin Lee今年出了4首歌，對獎項有信心，會全力以赴。鄧小巧透露上月與鄭欣宜見面，「她依然好熱情，我們都是閒話家常」。

阿Dee肥仔無獎繼續坐

ERROR成員郭嘉駿（193）演出舞台劇，吳保錡到美國接受馬拉松比賽特訓缺席，由肥仔及阿Dee代表出席。阿Dee面青口唇白，稱胃痛半小時，自爆為瘦身只飲齋啡所致。ERROR一直在叱咤頒獎禮捧蛋，他們笑說：「今年有信心繼續無獎，雖然在台下坐足5年，會繼續坐第6年，對獎項已看化，無獎也不傷心。」

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相關字詞﹕泳兒 李幸倪（Gin Lee) 肥仔 阿Dee 張天賦（MC） 姜濤 炎明熹（Gigi） 2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮

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