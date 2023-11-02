前助手指控性別歧視 索償9360萬 羅拔狄尼路稱訴訟胡鬧荒謬

現年41歲的嘉琳齊斯羅賓遜2008年起受聘為羅拔狄尼路的助手，及後成為他旗下製作公司Canal的副總裁，直到2019年4月辭職，據報她離職時年薪30萬美元（約234萬港元）。嘉琳入稟指控羅拔對她使用粗鄙、不當批評，因為其性別而工資過低及工作過度；當晉升至管理層，依然要求她處理女性的工作，包括縫補衣物及洗衣服等，嘉琳聲稱情緒受嚴重困擾，而且名譽受損，因此索償1200萬美元。

直斥前助手「無恥」

羅拔狄尼路前日上庭多次表示此案胡鬧，「根本荒謬，我卻在此」。他又多次反擊嘉琳齊斯羅賓遜的代表律師，包括被問及是否如廁時致電嘉琳，「如此胡說八道，放過我吧，你要我們來到法庭就是說這些？」當被問及4年前控告嘉琳是要毁壞其聲譽及獲得媒體關注，羅拔再次打斷律師提問，「停止吧，我不想毁壞任何事，我沒空如此做」。律師問羅拔是否虐待嘉琳這員工，包括要求她搲背脊，至此羅拔直接向在庭上的嘉琳說：「你太無恥了，齊斯羅賓遜。」

要求歸還飛行里數

前日聆訊嘉琳齊斯羅賓遜的代表律師又指嘉琳出席親人喪禮期間，兩度收到羅拔狄尼路來電，後者否認對她出席喪禮知情。律師續指羅拔晚上11時致電嘉琳，要求她到羅拔有份經營的日本餐廳Nobu拿一杯雞尾酒再送到他的住所。律師又提到羅拔入稟控告嘉琳，指她濫用公司資源，包括拿了500萬飛行里數，辭職後亦拒絕歸還。羅拔再重申此案「胡鬧」，「我只想她歸還拿去的東西，歸還飛行里數」。羅拔旗下的Canal製作公司，2019年8月入稟指嘉琳濫用公司的信用卡，並且工作期間狂睇電視，索償600萬美元（約4680萬港元）。前日在庭上羅拔的代表律師重申嘉琳在公司其後職銜雖是副總裁，但實際職務依然是助手；至於她辭職後，要求羅拔簽署她起草的推薦信，也因為內容不符事實，他予以拒絕。

前日審訊期間，羅拔狄尼路的代筆律師亦質疑嘉琳齊斯羅賓遜違反公司政策，濫用資源；羅拔方面稱基於信任，沒白紙黑字寫明員工使費多寡，但指嘉琳太過分，羅拔說：「用常識，做正確的事。」

華裔女友與前助手不和

另一方面，今年為羅拔狄尼路誕下一女Gia的華裔女友Tiffany Chen，被指是羅拔與嘉琳齊斯羅賓遜違勞資關係破裂的原因之一。據悉羅拔在曼哈頓買下一棟5房別墅，交由嘉琳負責新居裝修，讓他能與Tiffany搬進去。Tiffany表明不喜歡嘉琳，兩人多次爭吵，庭上展示Tiffany與羅拔的短訊，Tiffany向羅拔表示，「若你繼續用她，我們之間終會出現問題」。嘉琳其後退出羅拔與Tiffany新居的裝修工程。庭上羅拔否認Tiffany給他的短訊，是要他停用嘉琳的最後通牒，「無人可以告訴我在公司應該怎樣做」。嘉琳2019年4月辭職，要求兩年人工的遣散費、醫療支出、推薦信及與羅拔會面，後者沒有回覆，之後透過公司起訴她。對於遣散費的要求，庭上亦展示當時羅拔的爆粗短訊，「她以為自己是誰？」此案預計本月10日審結。