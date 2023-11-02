【娛樂場】《煉狗術師III》 陳柏宇朱智賢體驗訓練寵物

調教主人成賣點

Eric跟鄺芷凡（Omi）自2017年第一輯《煉狗術師》合作，現在拍到第三輯，默契十足。過往有留意這系列節目的觀眾也見證過Eric慣常絕招──「口殊」一聲便令頑皮、失控、惡狗冷靜下來，乖乖聽命。Eric挑戰過不同體型的問題犬隻，應付各式奇難雜症，他強調訓練狗不是鬥惡，要以耐性和「氣場」改善狗的行為。對於沒有養狗的觀眾同樣有興趣看《煉狗術師III》，因為Eric不單教狗，主要部分是調教主人，當中不乏有趣故事。

《煉狗術師III》眾多個案中，最凶險是曾在懲教署服役的大狼狗Cow，退休後對主人以外的人充滿攻擊性，曾咬傷人。Omi一入門口，大狼狗已對她狂吠，又作勢要撲前。面對狼狗強大壓力，Eric冷靜分析，認為Cow心態上仍然在服役，於是教導主人如何多給指示、多信任，好好利用狼狗的紀律性，結果Eric順利帶狼狗Cow外出散步。

加料邀星級嘉賓亮相

狗狗行為問題根源是主人，節目另一重點是訓練主人，其中一集貴婦狗姊妹花Brownie和Bagel，日吠夜吠，嘈到成為屋苑的「明星狗」，新手主人無晒符。Eric分析後找出問題關鍵，原來兩狗狂吠時主人不夠冷靜，又出手捂住愛犬的嘴，此行為會令動物難以理解從而更激動，Eric教主人先控制自己情緒，耐心訓練方可治本。曾受虐而變得非常膽小的唐狗旺旺，雖然有新主人的愛，但每次見到陌生人便驚到瀨尿，Eric教旺旺學習觀察、信任陌生人，才能真正感受到有人愛。

近日節目加料邀星級嘉賓參與，包括陳柏宇與朱智賢等，體驗訓練狗隻，學習與寵物相處。節目中看到Eric對各類型有問題的犬隻訓練鬥智鬥力，有網民議論他究竟是否懂「動物傳心」，有時見Eric跟狗狗似在「講數」，懾於他的氣場，令犬隻馴服。Eric表示沒有學「動物傳心」，在澳洲取得馴犬師專業後回港發展，因應香港大多數較狹小空間的居住環境，自創一套馴犬技巧。

HOY TV《煉狗術師III》 播映時間：逢周六晚10時30分