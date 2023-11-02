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娛樂

時裝KOL林皓霆燒炭亡 終年35歲 好友蔡穎恩現身活動 心情未平復拒受訪

蔡穎恩好友林皓霆離世傷心 眼腫腫拒受訪

【明報專訊】時裝界KOL、去年簽約寰亞成旗下藝人的林皓霆（Charles）10月30日在北角一間賓館燒炭輕生，終年35歲。林皓霆近年飽受情緒病困擾，據知在事發現場檢獲遺書，他提到患病服藥受苦，以及事業發展失敗。林皓霆活躍於時裝界，上月25日還忙於跟好友蔡穎恩宣傳原定周六（4日）首播的網上時裝節目《衫P》，翌日出席時裝品牌的活動，是他最後公開亮相。昨日蔡穎恩出席活動，因好友突然離世很難過，心情未平復而婉拒受訪。

林皓霆好友前晚同時間在社交網轉發林皓霆離世消息，他所屬公司寰亞向傳媒證實噩耗，「我們懷着沉重的心情告訴大家，寰亞旗下藝人林皓霆於2023年10月30日離開了我們，結束35年短暫的人生，任何言語都無法表達我們的悲痛。近年皓霆一直飽受情緒病煎熬，他一直以積極態度面對，突然傳來噩耗，家人和朋友一時間都難以接受。希望傳媒能夠給予空間，好讓家人先處理皓霆的後事及面對這艱難的時間，寰亞亦會盡全力向其家人和朋友提供一切協助。希望大家能一直記掛着皓霆在時尚界努力展示的魅力和熱誠。願Charles安息！」

林未赴約 男友擔心報案發現自殺

據消息稱林皓霆10月30日下午相約男友晚上見面，表示會駕車接對方放工，但遲遲未有出現。林皓霆患有情緒病，一直未能聯絡上，男友擔心他而報案。後來找到林皓霆網上預訂北角旅舍房間紀錄，到上址找到林皓霆在房間燒炭，當場證實不治。牀邊櫃內找到遺書，透露因患病食的藥令他好辛苦，又提到自己失敗的事業發展。據稱今年8月初，林皓霆有服食過量藥物自殺紀錄。

林皓霆好友蔡穎恩、陳嘉寶、彭秀慧等轉發他的死訊，內文提到林皓霆的離開是難以接受的事實，家人與朋友相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂，「Charles善良、單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他」。蔡思貝、關楚耀、黃偉文與王宗堯等留言悼念。

數星期前共事 馮允謙感震驚

馮允謙（Jay Fung）對林皓霆離世感到相當震驚，回憶幾星期前，對方客串他的新歌MV，很享受與他工作，讚他是有趣、有風度和好好的人。高海寧得知林皓霆離世難過落淚，稱跟對方有一面之緣，每次看到有人因情緒病離世也會徬徨、心痛，外人不會明白他們的無助，經歷過這病的亦驚再跌入窿。她稱會對鏡跟自己說：「有好多人好惜你，所以你都要好好愛自己。」

新節目尊重林家意願再作安排

《衫P》是林皓霆最後主持的時裝綜藝節目，會否延後播映或其他安排，寰亞稱會跟林皓霆家人溝通，尊重他家人意願再作安排。林皓霆為新節目費盡心力，跟蔡穎恩籌備近一年，每集邀請不同星級嘉賓，包括七仙羽、岑珈其和莊韻澄等。

林皓霆在預告片稱因私心邀請電影《嚦咕嚦咕新年財》的「奶奶」黃文慧任嘉賓，他說：「因為佢係我哋麻將界嘅女神，能跟『奶奶』打麻將，成就解鎖。」他還提到希望《衫P》第二季可到日韓台等地交流，因為對文字同樣有興趣，想構思有關文字創作又連繫到時裝的節目，可惜現在已不能實現。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

娛樂組

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相關字詞﹕蔡穎恩（Evelyn） 林皓霆（Charles）

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