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娛樂

MIRROR賀5周年 1.2萬鏡粉主題樂園狂歡 姜濤暈船浪要邱士縉攙扶

MIRROR到主題樂園賀成軍5周年 姜濤疑「暈船浪」 李駿傑最大膽

【明報專訊】男團MIRROR慶祝成軍5周年，昨日於主題樂園舉行《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》專場，跟約1.2萬鏡粉近距離接觸，一起玩機動遊戲及有不同活動。活動票價每位1680元，1.2萬人入場，一日吸金達2000萬。之前一度傳炒燶門票，但無損MIRROR心情，盡情與鏡粉慶祝大日子。12子分批跟鏡粉玩不同遊樂設施和機動遊戲，姜濤多次坐船疑暈船浪，狀似不適，要由邱士縉（Stanley）攙扶。MIRROR在城堡舉行迷你演唱會，與卡動人物米奇及米妮等同台，並有巨型生日蛋糕，氣氛歡樂。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

MIRROR成員在樂園除跟鏡粉近距離見面，又分批陪玩機動遊戲，陳瑞輝（Frankie）與陳卓賢（Ian）坐船時表現開心；姜濤則似有點暈船浪，表情辛苦。隊長楊樂文（Lokman）、副隊長江𤒹生（Anson Kong、AK）、呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）玩過山車；盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）玩咖啡杯，個個表現興奮，不時與粉絲揮手，遊戲後又跟粉絲合照。中午時，12子坐花車在園內巡遊，粉絲夾道瘋狂尖叫，氣氛高漲。

Ian心臟有問題 避玩機動遊戲

MIRROR活動前受訪談到成軍5周年，Lokman表示能跟隊友走過這段日子，大家經歷很多，加上可趁周年跟粉絲包場玩，感覺非常開心。AK說：「之前入來拍攝，發現無人的樂園都好開心，大家這天應該玩到自己想玩的遊戲。」

Lokman表示想玩過山車，王智德（Alton）對咖啡杯遊戲最感興趣，Frankie想坐泰山船，Edan瞄準灰熊山谷遊戲；Ian因心臟有問題，不能玩太刺激機動遊戲，他主力陪伴，來見粉絲、行街購物、見卡通人物都好開心。

Jeremy被推舉為最大膽成員，他笑說：「是的，我什麼都會玩，但太刺激遊戲，冇人肯一齊玩。」Anson Lo聞言舉手回應：「我又玩。（怕不怕未食早餐玩到嘔？） 就是空肚沒有什麼可以嘔。」Stanley在旁搞笑說：「嘔向對面那位，我不會坐他對面。」

姜濤腳傷康復 重拾運動樂趣

姜濤自爆怕離心力，無意玩機動遊戲，傾向行街輕鬆一下。他否認受腳傷影響玩樂心情，「日前腳部接受磁力共振檢查，醫生診斷我已十成康復，最近重拾打波和運動樂趣」。談到因撞了MIRROR明年演唱會綵排時間未能為偶像羅志祥（小豬）香港演唱會擔任嘉賓，姜濤說跟小豬私下有溝通，彼此很理解對方的處境，雖然有點遺憾，但下次總有機會碰面，不會不開心。

Anson Lo驚喜新片破千萬

Anson Lo主演電影《釀魂》票房破千萬，他感到驚喜，成績超出預期所想，「之前票房去到500萬以為差不多，多謝入場觀眾支持，這個是我的里程碑，會努力做好作品畀大家睇。」好友鄭欣宜因病正休養，Anson Lo透露一直有透過信息跟欣宜保持聯絡，對方會否出席樂壇頒獎禮，或是否在香港，他不便談論，應交由她本人或公司作答。

Edan粉絲因誤信偶像會舉行私人簽唱會被騙過千元，他獲知此事感愕然，立即呼籲粉絲不要信虛假消息，應信MIRROR官方網站發布的資訊，「心痛粉絲被騙千元，這個不是小數字，覺得騙徒好衰，利用粉絲想見我們的心態騙財，希望大家要小心」。

Jer否認秘戀插畫家

Jer與插畫家Coey傳緋聞，他澄清對方只是相識多年的朋友，「唔知點解近排大家好留意我的感情生活，其實我是唱歌的，當然我可以拍拖，拍拖是正常，但她真的只是我朋友，感情方面順其自然，我暫時未拍拖。（會不會只發展地下情？）不會」。

感謝鏡粉入場支持 不知炒燶飛

《叱咤頒獎禮》記者會今日在昂坪市集舉行，有鏡粉4日前已於場地紮營排隊霸靚位見偶像，Lokman呼籲粉絲要小心，量力而為，支持MIRROR有很多方式，「等4日實在太耐，而且很曬，現在高清畫面，在電視睇我們都會開心」。

大會公布活動約1.2萬人入場，事前有傳炒燶門票，有人以半價轉售門票。Lokman先多謝大家入場支持，他們早前赴澳洲拍團綜，完全不知道炒燶票傳聞，不清楚市况，「順其自然啦，很多事大家控制不到，若然聽到這些傳聞不開心就大件事了，反而我們會盡量在這天表現好一點」。

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