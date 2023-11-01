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娛樂

【開箱】《玩具熊的五夜驚魂》 劣評爆紅有因 留伏筆拍續集

【明報專訊】上周四在港上映《玩具熊的五夜驚魂》（Five Nights at Feddy's），於爛番茄影評網站只有不及格的29%專業評分，綜合觀衆評語卻錄得89%高分；2000萬美元（約1.56億港元）成本的《玩》片，首周末3天在美國大收逾8000萬美元，全球累計1.32億美元，已穩賺不賠，而且該片在美國戲院與串流平台Peacock同步，為何仍能吸引觀衆付費入場？

劇本多漏洞 驚嚇位預計之內

《玩具熊的五夜驚魂》講述《飢餓遊戲》男星祖舒克治遜（Josh Hutcherson）扮演保安員Mike誤傷以為拐帶孩子的爸爸後遭解僱，加上與阿姨Jane爭奪年幼胞妹Abby撫養權，Mike被迫接下通宵工作，到1980年代已關閉的薄餅店當看更，卻發生連串怪事。

此片改編自同名人氣電玩，又出過小說及漫畫，2015年已計劃搬上大銀幕；不過8年間換了製作及發行公司，導演也由《鬼怪屋》紀爾簡南（Gil Kenan）、《哈利波特：神秘的魔法石》基斯哥倫布（Chris Columbus），再轉為名氣遠遜的女導演愛瑪譚米（Emma Tammi）。後者剛入行時以拍紀錄片為主，直到2018年執導西部恐怖片《The Wind》受好評，引起專門炮製恐怖、驚慄類型的Blumhouse製作公司老闆積遜布林（Jason Blum）注意，認為愛瑪是可造之材，讓她執導之餘，也得到《玩》片電玩原創人史葛哥頓（Scott Cawthon）同意，一起編劇。

原著電玩遊戲以虛構的連鎖餐廳為背景，玩家扮演夜班員工角色，必須利用閉路電視、通風口等環境設施，保護自己免受機械公仔晚上施襲。換句話說，片中主角Mike愧疚小時候弟弟Garrett被拐，一直想透過夢境找到真兇；Jane姨不惜使陰招也要爭取Abby撫養權，藉以騙取政府福利；連環兇手其實是求職顧問等劇情設定，都是編劇另行創作。片中留了很多伏筆，足以拍前傳與續集，同時亦有很多沒解釋的漏洞，例如Jane在Mike家裏是否真的被機械公仔殺掉？若是，Mike跟Jane正爭撫養權，他豈不有嫌疑？ Steve如何殺害孩子，再把他們的靈魂困在機械公仔以操控？為何身為警察的Vanessa一直知道父親惡行，卻不舉報？片中不少驚嚇位也在預計之內，效果減半，被影評人針對也非無因。值得一讚是選角用了祖舒克治遜之外，也有久違了的《笑傲同行》女星瑪莉馬斯達遜（Mary Stuart Masterson）演Jane；以《奪命狂呼》「殺人狂」馬修李勒（Matthew Lillard）扮演Steve，更是悉心安排，恐怖片迷的獨有共鳴。

原著電玩多粉絲 應節吸年輕觀衆

《玩具熊的五夜驚魂》縱有漏洞依舊大受歡迎，因原著電玩遊戲2014年發行後，累積大批粉絲，就像以前的《盜墓者羅拉》、《生化危機》，甚至今年另一賣座片《超級瑪利歐兄弟大電影》，不少觀衆都會好奇，所鍾情的電玩拍成電影，成績會如何。加上萬聖節檔期有助推高票房，《玩》片在美國又只列為PG13（13歲以下需家長指引），自然吸引一家大小捧場，擴闊觀衆層面。看恐怖片又是友儕熱門社交活動，亦以年輕人為目標觀衆，就算串流平台同步上架，也無阻三五成群應節入場。另外，《玩》片宣傳策略就像今年賣座片王《Barbie芭比》般奏效，好幾個月前相關廣告已頻頻在互聯網出現，預告片也清楚告訴觀衆內容，炒熱入場意欲；而且同期大片《花月殺手》及演唱會紀錄片《Taylor Swift: The Eras Tour》，跟《玩》片類型截然不同，不會構成競爭壓力。

《玩具熊的五夜驚魂》在美國首周末3天收超過8000萬美元，取代《奪命狂呼6》及《詭修女II》榮登今年最佳開畫恐怖片王，並締造多項紀錄，包括取代《無敵貓劍俠》，成為美國萬聖節最佳開畫電影；全球收1.3億美元，亦刷新《月光光心慌慌》以9180萬美元（約7.1億港元）保持5年不敗紀錄，成為Blumhouse旗下最佳開畫成績，以及第19部開畫冠軍恐怖片。確實，Blumhouse已成為恐怖片的一個品牌，炮製過《午夜靈異錄像》、《兒凶》及《國定殺戮日》系列；《訪‧嚇》、《接駁靈聲》及《人工殺姬》等更叫好叫座。《玩》片在劇本和處理驚嚇效果能更花心思，相信也可成為該公司另一經典系列。

上映日期：10月26日

相關字詞﹕祖舒克治遜 愛瑪譚米 開箱 玩具熊的五夜驚魂

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