《老友記》5主角聯署悼馬修

日前有報道指麗莎古杜將收養馬修派利愛犬Alfred，據《人物》雜誌報道，Alfred是馬修跟前未婚妻Molly Hurwitz一起時共同撫養，兩人分開後，Alfred跟隨Molly，所以不存在收養問題。Molly前日在社交網發文悼念馬修，稱對方為人複雜，對她影響很大，也帶來痛苦，「他會喜歡大家討論他如何有才華，事實上他的確才華橫溢」；她最後表示感寬慰馬修能安息。

另外，美國播放《老友記》的串流平台Max，將在每一季之前加上悼念馬修派利的畫面。華納旗下的TBS電視台則會抽取馬修劇中扮演Chandler的精華片段，今日起馬拉松式播放，以示向他最後致敬。