明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《老友記》5主角聯署悼馬修

【明報專訊】《老友記》馬修派利上周六猝逝，終年54歲，劇中5名拍檔：珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古杜（Lisa Kudrow）、麥利邦（Matt LeBlanc）、大衛舒威馬（David Schwimmer），沉默數天後終發聯署悼文，「我們不僅是同劇拍檔，更是一家人」。5人在聲明中表示，馬修離世，讓他們「悲痛欲絕」，「還有很多話要說，但現在我們要花點時間哀悼，並消化這一個讓人難以理解的損失」。5人表示再過一段時間，他們會在準備好的情况下說出更多話，「現在我們的思念與愛，跟馬修的家人、朋友及世界各地所有愛他的人同在」。

日前有報道指麗莎古杜將收養馬修派利愛犬Alfred，據《人物》雜誌報道，Alfred是馬修跟前未婚妻Molly Hurwitz一起時共同撫養，兩人分開後，Alfred跟隨Molly，所以不存在收養問題。Molly前日在社交網發文悼念馬修，稱對方為人複雜，對她影響很大，也帶來痛苦，「他會喜歡大家討論他如何有才華，事實上他的確才華橫溢」；她最後表示感寬慰馬修能安息。

另外，美國播放《老友記》的串流平台Max，將在每一季之前加上悼念馬修派利的畫面。華納旗下的TBS電視台則會抽取馬修劇中扮演Chandler的精華片段，今日起馬拉松式播放，以示向他最後致敬。

相關字詞﹕馬修派利 老友記

上 / 下一篇新聞