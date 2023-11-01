5日發3聲明 否認吸毒 G-Dragon預告11‧6警署驗毒

李善均涉毒案牽連甚廣，仁川警方毒品調查科10月25日首次公布G-Dragon亦涉毒候查，指二人均透過醫生A先生免費獲得大麻及其他毒品，A先生現已被捕。GD沉默兩天後，10月27日首次透過律師發表聲明，回應吸毒指控，「我是權志龍（GD原名），首先我沒有吸毒；另外，最近有報道指我違反毒品管理法，此事與我無關。我知道很多人擔心我，我會積極配合並誠實接受調查，謝謝大家」。

相隔兩日，GD再發聲明，強調沒有吸毒，且把相關資料交給警方，同時表達接受毛髮及尿液測試的意願。他的代表律師補充，對於媒體及網民的虛假陳述，將會採取法律行動應對。

昨日GD發表第3次聲明，宣布下周一（11月6日）將會主動到警署接受驗毒，藉以釐清事件真相。警方亦證實當日下午將會傳召GD，然後初步藥檢，並對他跟涉案的色情場所經理B小姐及免費提供毒品的醫生A先生關係，展開深入調查。

早前有報道指，李善均多次到江南區色情場所經理B小姐家中吸毒，並且發生性關係，事後遭女方恐嚇並勒索3.5億韓圜（約203萬港元），於是報警求助；B小姐接受韓媒訪問時反指，自己亦曾遭人恐嚇，但未有透露跟李善均一方是否有關，而且她只收到3億韓圜（約174萬港元），有人拒交餘下金額。

李善均涉毒停工，新劇《No Way Out》易角，有傳《解碼追兇》趙震雄取而代之，至今未有官方宣布。劇組昨日透露《那年，我們的夏天》金聖喆將會加盟，但角色未定。網民戲謔金聖喆專幫涉毒男星「執手尾」，例如劉亞仁被捕後辭演影視串流平台Netflix韓劇《地獄公使》第2季，便是由他頂檔。

Ravi逃兵役寫信求情

韓國藝人屢犯官非，男團VIXX前成員Ravi今年初被揭發2021年假裝癲癇症發作，藉以獲取醫生證明書，申請免除兵役，事後他承認偽造文書及逃兵役罪，檢方求刑2年，法庭輕判有期徒刑1年，但緩刑兩年，檢方不服上訴，昨日開庭再審，辯方律師表示Ravi接納一審判決並誠心悔改，他當庭讀出親筆信內容：「為我愚蠢的抉擇而被影響到的所有人道歉，每日都在自省……希望成為更好的人。」案件將於11月28日宣判。

華莎公然猥褻罪結案

相比之下，韓國女團MAMAMOO成員華莎便幸運得多，今年5月她任成均館大學校慶表演嘉賓，獻唱《Don't Give Me》期間，被指舞姿大膽挑逗，遭家長組織投訴。韓國警方接報，考慮控以公然猥褻罪，經過調查及研究，9月確認她沒犯罪嫌疑，不會將案件送檢。昨日檢方確認，事件不涉猥褻罪行，發還警方並宣布結案。