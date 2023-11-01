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娛樂

【娛樂場】「潤物有聲：文物與我們的故事」 6號阿正為母校獻聲感榮幸

【明報專訊】香港中文大學（中大）創校60周年，中大文物館舉辦「潤物有聲：文物與我們的故事」特別展覽。展覽會展出共60件從商代到近現代的館藏珍品，包括官窯瓷器名品、廣東書畫代表作、香港書畫家精彩作品，涵蓋甲骨、玉器、金器、紫砂、琺瑯、漆器、竹雕等多種類型。展覽分三個單元，分別為「初心」、「發揚」和「開拓」，介紹中大文物館誕生的故事、文物藏品與文物研究的關係、文物館的發展方向，以及新翼擴建計劃。

文物館邀請多名「中大人」了解大學所藏的珍貴文物，並錄音分享自己對文物的詮釋、聯想，聲音導航分享對展品感受，嘉賓包括「風之后」李麗珊博士、林青霞博士、樂隊RubberBand主音繆浩昌（6號）、商台DJ黃正宜（阿正）、黃宇軒博士與 導演黃修平。

跟古琴年代連接 走進時光隧道

中大新聞及傳播學院畢業的6號演繹明代初期（十四世紀後期）的「無名仲尼式古琴」，古代文人以琴修身養性，與知己交流。琴人以琴會友， 6號的音樂路上，又與誰同行？他分享自己的音樂歷程，提到看見古琴的感受，「一瞬間有好強感覺，似跟古琴的年代連接起來，進入時光隧道般，好神奇又好難得。古琴跟其他名貴古董不同，琴可以彈奏、有交流，雖然我唔敢掂，但相處一刻自己似去到古代。聯想到傳承文化與美好事物也不容易，這個古琴曾彈奏的樂曲輾轉流傳，也不知道今天誰會接收，是經過很多人努力保存。我身為一個創作人，好想負起責任，傳承一些故事，這也是多年來創作相信要堅持的事情」。6號稱身為中大人能為大學做事感榮幸，這工作體驗也有意料之外的得着，現在他對中大文物館認識多了。

導賞中帶知識 充滿使命感

中大新聞及傳播學院畢業的阿正是愛貓之人，看到丁衍庸《一筆貓》時感覺是「貓喎！」她說：「當了解這畫作背後故事，畫家點解要用一筆過形式去畫，我邊做聲音導航同時也學到嘢，恍然大悟，打開眼界。今次能幫母校錄音也是首次，平日做節目比較癲喪、玩味形式，為《一筆貓》錄音演繹時要拿揑溫柔又不失活潑的聲線。導賞中帶知識，特別有使命感，我為帶大家認識不同的藝術作品，表現跟平日工作不同。自己可以為中大出一分力也感光榮，以舊生身分回饋母校，畢業後不是經常回學校，今次回去有很奇妙的聯繫感覺。」

林青霞道出「青花萬壽尊」傳奇

中大善衡書院榮譽院士林青霞演繹清康熙二十二年（1683）的「青花萬壽尊」，萬壽尊有戲劇性的傳奇過往，這份「萬壽無疆」的祝福來到今天又能帶來什麽啓示，由林青霞娓娓道來。成長於長洲並學習滑浪風帆的李麗珊分享黃般若《太平山下》和葉因泉《風景寫生冊》（長洲系列）。黃修平以導演角度，詮釋尤求《西園雅集圖》畫中人物之間的關係；城市研究藝術家及學者黃宇軒聲音導航時光藝遊舊香港（文物館策劃的網上公眾項目）。

■「潤物有聲：文物與我們的故事」展覽

日期：即日起至2024年5月5日（歡迎公眾參觀）

地點：香港中文大學文物館展廳一

相關字詞﹕林青霞 黃正宜（阿正） 繆浩昌（6號） 潤物有聲：文物與我們的故事

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