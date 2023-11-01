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娛樂

黃梓樂為逼真求真打 鄭中基演嚴父虐仔勁心悒

【明報專訊】「暖男爸爸」鄭中基（Ronald）和「老闆仔」黃梓樂在《年少日記》飾演父子，二人日前一起為電影宣傳受訪。Ronald今次收起搞笑本色演嚴父，更對梓樂體罰，育有兩子女的他直認打唔落手，在現場排戲後，個心都不舒服，「我拍過動作片，都會錯手打到人，所以我驚打到他，事前我要check清楚所有東西，確定梓樂有墊保護，道具打落自己度，試吓有幾痛，拍攝時才知道用多少力度。梓樂反而叫我狠狠地打，逼真啲，唔使NG，結果都拍了兩次，追住他來打，他又配合到，出來效果很好」。

曾質疑角色過於暴力

Ronald有問過導演卓亦謙，戲中爸爸受過高等教育，又是律師，為何這樣對自己的小朋友，導演稱嚴父角色有躁鬱症，控制不到自己情緒，小時候亦曾被爸爸虐待，打和用煙頭燙手。Ronald說：「劇情沒交代我跟父親關係，但細看會見到我雙手有傷痕，廁所發脾氣那場戲，都是因為控制不到自己情緒。」

現實中，Ronald不會體罰子女，亦不嚴厲，與戲中角色剛好相反，「我不會逼他們學彈琴和任何一樣東西，他們有興趣自然會學。小朋友一定頑皮，不需要體罰，我會講道理，每次叫他們做功課都耳邊風，叫10次先郁，我會照辦煮碗，他們要求我10次都話等陣先，讓他們感受，之後就聽話」。

支持新導演 只收車馬費

一改戲路的Ronald否認想轉型，笑說：「很少人搵我拍正劇，又未試過做不同年代的父親，導演大膽起用我，當然要拍，不過拍到很心悒。我都睇到喊，暫時不會給子女睇，費事他們知道爸爸可以咁惡。」《年少日記》是「首部劇情電影計劃」，製作費有限，Ronald支持新晉導演卓亦謙，只像徵式收車馬費。

爆喊未能抽離 堅持繼續拍

梓樂雖然被「爸爸」Ronald打罵，但不覺辛苦，因對方視他如兒子般照顧。梓樂談及難忘事，「有場戲被『爸爸』打到爆喊抽離唔到，導演和我媽媽說不如收工，但我堅持繼續拍，因為還有幾場戲未拍，不想影響拍攝進度。我喊到眼腫，工作人員給我敷冰，可惜導演最後沒用到這個鏡頭」。

Ronald大讚梓樂聰明是神童，「我好似梓樂10歲時仍戇居居」。梓樂憑《年少日記》入圍今屆金馬獎角逐最佳男配角，Ronald替「兒子」開心，希望對方攞獎；梓樂覺得入圍已當贏，不敢諗攞獎。憑《低俗喜劇》膺第32屆香港電影金像獎和第49屆台灣金馬男配角的Ronald笑說：「我當年都係咁諗就有獎。」

記者：柯美

相關字詞﹕黃梓樂 鄭中基（Ronald） 年少日記

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