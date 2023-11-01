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娛樂

傅嘉莉神還原《少林足球》阿梅谷劇 吳若希想拍《香港人在東京》自肥

【明報專訊】陳展鵬、吳若希、傅嘉莉和吳業坤（坤哥）等昨日在萬聖節以經典影視角色造型宣傳無綫劇《香港人在北京》，大放笑彈。化身唐僧的陳展鵬玩到瞓地，笑言要打白骨精。傅嘉莉以《少林足球》阿梅（趙薇飾）look現身，引得全場尖叫，最受現場觀眾歡迎，她表示全身裝扮花了3小時，單是鼻影已畫了45分鐘。一眾演員均希望監製鍾澍佳開續集，吳若希想開拍《香港人在東京》自肥；陳展鵬見坤哥的「醬爆」造型，認為拍農村生活都很好笑。

記者：柯美

陳展鵬、吳若希、傅嘉莉、坤哥、蔡潔、陳星妤和吳沚默昨日到荃新天地宣傳劇集《香港人在北京》。昨日適逢萬聖節，一眾演員扮鬼扮馬以經典影視角色造型搞笑登場，傅嘉莉的阿梅look最搶鏡，神還原角色，最受歡迎。陳展鵬化身唐僧，還學家英哥（羅家英）唱《Only you》，笑說要打白骨精。

吳若希扮《難兄難弟》蕭芳芳，「講嘢好難扮，監製（鍾澍佳）叫我扮珍姐（高層曾勵珍），我怕入『雪櫃』，所以都係用番自己把聲」。坤哥著露臍衫扮《少林足球》醬爆、蔡潔扮日本恐怖漫畫《富江》主角，穿校服的陳星妤則扮《喜劇之王》柳飄飄。玩遊戲時重新演繹劇集場面，坤哥揶揄吳若希平胸，吳若希即打對方，笑說：「上次得罪我嘅人，現在仲瞓响醫院度。」

爆坤哥得罪全組人

《香港人在東京》快將大結局，說到劇集受歡迎，會否要求監製開續集？吳若希私心想拍《香港人在東京》，陳展鵬笑說：「睇到坤哥醬爆造型，覺得可以拍《香港人在東北》，講吓農村生活，其實內地還有很多地方可以拍。」

吳若希和坤哥演趣劇時，對坤哥十分兇惡，問坤哥是否開罪了她？吳若希笑言：「他唔止得罪我，係得罪全組人，試過整喊戴祖儀，不過他的優點就係搞笑，我們私下好熟，唔會嬲佢。不過我想下次演法醫，坤哥扮屍體畀我劏。」說到萬聖節，陳展鵬表示太太已為他經準備了裝扮，笑言一定不會是好角色，但沒有所謂，最重要囡囡開心，照片私藏就沒問題。

唔敢以阿梅造型過關

正在內地拍新劇《反黑英雄》的傅嘉莉趕回港出席宣傳活動，透露花了3小時扮阿梅，「單是鼻影已經畫咗45分鐘，因為要畫到好直，塑造到跟原著差不多。我條眉是彎，但要畫到好直，雙眼又冇趙薇咁大，唯有黐雙眼皮膠紙整大雙眼」。活動後，傅嘉莉即趕回深圳拍劇，「監製叫我唔好卸妝，直接過海關，相信會在網上瘋傳，我當然唔會，驚畀人拘留」。說到她出場時大受歡迎，傅嘉莉很開心觀眾接受她扮醜女和不同造型，希望未來可以嘗試不同角色、造型，不是得個靚字。

相關字詞﹕陳展鵬、吳若希、傅嘉莉和吳業坤（《香港人在北

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