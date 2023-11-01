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娛樂

被《釀魂》監製炮轟不做宣傳 袁澧林稱純屬誤會 再合作睇緣分

《釀魂》監製暗窒唔幫手宣傳 袁澧林對號入座 稱純屬誤會

【明報專訊】馮允謙、袁澧林及林愷鈴昨日出席品牌活動。袁澧林表示早前演出「金馬60形象影片」，等埋位時見到桂綸鎂及張震等大明星，十分感動，好想喊。之後會再到台灣逗留4個多月拍新戲。提到《釀魂》監製黃永峯發文炮轟有演員不為電影宣傳。袁澧林直認對方所指是她，但否認去玩不宣傳，當時在台灣工作，純屬誤會，「應該都是意氣說話，我都有責任宣傳，未來可會再合作睇緣分，我們在社交平台都有互動，不用將件事放得那麼大，都過去了」。

馮允謙為導演截停巴士致嫌

馮允謙表示原以為新碟歌曲已錄好，但公司將其中一首歌留用，所以要臨急寫歌補數，「有點壓力，加上氣管敏感，對把聲有影響，而且隔日就要到學校巡唱，不過我都好願意，因學生很熱情，所以幾唔舒服都會做」。對於之前拍攝時導演截停巴士，被網民留言鬧爆，他說：「真的不應該這樣做，要注意乘客安全，我只專注演出，沒考慮到，下次會小心避免不再發生，如有乘客不開心，我要講聲sorry 。」談到新歌MV邀麥明詩任女主角，馮允謙表示跟對方合作很舒服，「拍親密戲時，她知我怕醜，很放心叫我摸手或擁抱，拍攝過程令我好舒服，希望將來有機會再合作」。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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