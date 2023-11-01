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娛樂

讚保錡幽默想拜師 炎明熹揀買樓唔揀拍拖

【明報專訊】炎明熹（Gigi）前晚出席音樂學校十周年演唱會，獲頒「最傑出學員」獎及負責公布賽果，特別穿上露臍長裙大騷fit爆身形。Gigi笑說：「我全程縮肚，就可以有個腰形，好似跳肚皮舞一樣，唔縮肚會比較拋，要用丹田力去縮，反而唱歌不可以長期縮肚，所以唱歌不能穿露臍衫。」她在台上感謝歌唱老師時難忍淚水，稱出席今次活動令她憶起入行前參加歌唱比賽的自己。叱咤頒獎禮記者會明日在昂坪市集舉行，Gigi前年因返學遲大到，稱今年不用上課，一定不會遲到，亦揀好牛仔長外套出席。

「開心認識到好多新朋友」

談到吳保錡日前與Gigi合照後被網民翻舊帳，指保錡兩年前曾表示只知道Gigi姐黃淑儀，不識炎明熹是誰；之後保錡回應網民，認自己有眼不識泰山。Gigi笑說：「我係泰山？我咁宏偉？」問現在獲對方認識可感高興？她說：「我一直抱順其自然心態，亦開心認識到好多新朋友，保錡是其中一位。」她也戥保錡慘，望對方也抱着順其自然的心態，因公眾人物總有人喜歡或不喜歡，相信保錡都會非常之堅強和順其自然。Gigi透露有跟保錡傾偈，言談間大家都欣賞對方，「原來他有留意我的作品，話希望我可以唱多啲好歌畀大家聽，我都話非常之欣賞他唱歌，還有幽默的才能，好想向他學習及拜他為師。」保錡是否心儀男友類型？她說：「相信緣分來到擋不住，不過還是再等一段時間先。」被問到如買樓和拍拖二揀一，Gigi表示會先揀買樓。

任暟晴（Jasmine）在演唱會擔任表演嘉賓，對於跟Gigi同屬《聲夢傳奇》的冠軍人馬，但歌唱工作發展上較Gigi落後很多。

任暟晴選擇學業 未簽唱片公司

Jasmine說：「我覺得無得比較，Gigi比我早發展，我又遲一屆參加《聲夢》比賽，今年讀中六，她已讀大學，我很清楚自己的進度，因為選擇學業為重。」仍未簽約唱片公司的Jasmine表示抱順其自然心態。會否簽約無綫旗下唱片公司 ？她表示還未有想法。

XiX被經理人郭偉亮鬧足幾日

女團XiX獲安排上台與歌唱老師合唱，5名成員均表示未曾被歌唱老師鬧過。是否經理人郭偉亮（Eric Kwok）較惡？她們指Eric Kwok不惡，還好好人，雖然真的鬧過她們幾次，但都是有原因鬧，「最長是鬧了幾日，每日一條信息，我們就sorry了幾日」。她們表示早前拍完MV獲Eric Kwok送上一大盤食物慰勞，成員Vici感動到喊。

記者：林祖傑

相關字詞﹕女團XiX 任暟晴（Jasmine） 炎明熹（Gigi）

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