明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌 試斷食療法延後手術 不想餘生孭屎袋

【明報專訊】彭家麗的53歲胞弟彭皓鋒有TVB「御用惡人」之稱，前晚為兒童癌症基金籌款的慈善音樂會演出，在台上自爆3個月前確診直腸癌，以癌症患者身分說感受。彭家麗忍不住衝上台跟弟弟擁抱，令觀眾動容。彭皓鋒透露患直腸癌第2至3期，腫瘤約5cm大，位置靠近肛門，若動手術要切除肛門開造口，餘生要孭屎袋令他猶豫，體重驟降30磅，正積極尋找治療方法。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

前晚李麗霞（黑妹）、彭家麗及韋綺姍舉行《星濟好聲音慈善音樂會》，原本安排彭家麗跟胞弟彭皓鋒合唱，但開騷前彭家麗失聲，臨時換上羅敏莊跟彭皓鋒合唱《從不喜歡孤獨一個》。

彭：家人擔心是我的負擔

彭皓鋒在台上說這演出為兒童癌症基金籌款倍感意義，除因媽媽患癌離世，自己亦感同身受，「我3個月前做體檢，確診直腸癌，有惶恐和難以抉擇的時候，家人的擔心都是我的負擔，呼籲病患者家屬要樂觀面對，開心是最好靈藥」。彭家麗忍不住衝上台擁抱弟弟，並合唱幾句，她說：「希望弟弟早日康復，大家都早日康復！」

直腸癌第2至3期暫沒擴散

演出後受訪，彭皓鋒表示患直腸癌第2至3期，暫沒有擴散，原本安排本月中做手術，剛好聽到朋友以斷食療法戰勝癌魔，所以自己都開始斷食3日，他說：「我的腫瘤接近肛門，若做手術要開造口，對以後生活造成不便。其實我都試過食中藥3個月，但毫無進展，現在試20日斷食療程，若有進展就未必做手術，否則我會接受化療。」問到是否停工養病，他表示看情况，因為斷食都影響唱歌。

問可有向成功抗癌的黑妹請教方法？他稱對方指方法有很多，最重要自己開心，所以會保持心境開朗，「家人擔心我會成為無形壓力，太太喊了兩個月，幸好有爸爸、大家姐和家麗姐支持手術費，我現在主力照顧好身體，其他不想太多」。彭家麗為弟弟四出找醫生，不過意見太多反而更難選擇。

拍內地網絡電影揚威海外

彭皓鋒結婚16年，現育有3子女，過往在TVB多演綠葉角色，且專做惡人，故有「御用惡人」之稱，2012年離巢TVB轉投王維基的HKTV，後來北上發展成績不俗；2016年參與內地網絡電影《老師上錯身》入圍《美國荷李活國際電影節》獲「最佳男配角」，2017年憑《破冰》奪《加拿大金楓葉國際電影節》網絡電影組別「最佳男主角」。他近年主力內地發展，也有返港拍攝TVB劇集。

彭家麗細菌感染失聲 羅敏莊頂上

彭家麗稱因細菌感染失聲，在後台聽到其他歌手唱自己的歌感不開心，「明年入行35周年，從未試過因病失場，剛知道失聲時手足無措」。羅敏莊表示明白失聲不能演出的痛苦，故義不容辭來幫忙。

過來人黑妹：對症下藥就可以

前晚音樂會有黑妹的女兒和孫仔，還有《中年好聲音》周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒及劉智衛任嘉賓，臨場玩即興，邀請台下來捧場的肥媽、薛家燕及姜皓文合唱。黑妹表示與彭皓峰相識多年，早視為親弟，「我叫他不要驚，因為癌症病人第一時間會崩潰，其實只是身體多了點東西，對症下藥就可以，我不會畀太多意見，上天已安排了，祝他早日康復」。她稱台上台下眾志成城為行善，對演出感到非常滿意。

相關字詞﹕羅敏莊 李麗霞（黑妹） 彭家麗 彭皓鋒 直腸癌

上 / 下一篇新聞