TVB「御用惡人」彭皓鋒患直腸癌 試斷食療法延後手術 不想餘生孭屎袋

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

前晚李麗霞（黑妹）、彭家麗及韋綺姍舉行《星濟好聲音慈善音樂會》，原本安排彭家麗跟胞弟彭皓鋒合唱，但開騷前彭家麗失聲，臨時換上羅敏莊跟彭皓鋒合唱《從不喜歡孤獨一個》。

彭：家人擔心是我的負擔

彭皓鋒在台上說這演出為兒童癌症基金籌款倍感意義，除因媽媽患癌離世，自己亦感同身受，「我3個月前做體檢，確診直腸癌，有惶恐和難以抉擇的時候，家人的擔心都是我的負擔，呼籲病患者家屬要樂觀面對，開心是最好靈藥」。彭家麗忍不住衝上台擁抱弟弟，並合唱幾句，她說：「希望弟弟早日康復，大家都早日康復！」

直腸癌第2至3期暫沒擴散

演出後受訪，彭皓鋒表示患直腸癌第2至3期，暫沒有擴散，原本安排本月中做手術，剛好聽到朋友以斷食療法戰勝癌魔，所以自己都開始斷食3日，他說：「我的腫瘤接近肛門，若做手術要開造口，對以後生活造成不便。其實我都試過食中藥3個月，但毫無進展，現在試20日斷食療程，若有進展就未必做手術，否則我會接受化療。」問到是否停工養病，他表示看情况，因為斷食都影響唱歌。

問可有向成功抗癌的黑妹請教方法？他稱對方指方法有很多，最重要自己開心，所以會保持心境開朗，「家人擔心我會成為無形壓力，太太喊了兩個月，幸好有爸爸、大家姐和家麗姐支持手術費，我現在主力照顧好身體，其他不想太多」。彭家麗為弟弟四出找醫生，不過意見太多反而更難選擇。

拍內地網絡電影揚威海外

彭皓鋒結婚16年，現育有3子女，過往在TVB多演綠葉角色，且專做惡人，故有「御用惡人」之稱，2012年離巢TVB轉投王維基的HKTV，後來北上發展成績不俗；2016年參與內地網絡電影《老師上錯身》入圍《美國荷李活國際電影節》獲「最佳男配角」，2017年憑《破冰》奪《加拿大金楓葉國際電影節》網絡電影組別「最佳男主角」。他近年主力內地發展，也有返港拍攝TVB劇集。

彭家麗細菌感染失聲 羅敏莊頂上

彭家麗稱因細菌感染失聲，在後台聽到其他歌手唱自己的歌感不開心，「明年入行35周年，從未試過因病失場，剛知道失聲時手足無措」。羅敏莊表示明白失聲不能演出的痛苦，故義不容辭來幫忙。

過來人黑妹：對症下藥就可以

前晚音樂會有黑妹的女兒和孫仔，還有《中年好聲音》周吉佩、龍婷、羅啟豪、顏志恒及劉智衛任嘉賓，臨場玩即興，邀請台下來捧場的肥媽、薛家燕及姜皓文合唱。黑妹表示與彭皓峰相識多年，早視為親弟，「我叫他不要驚，因為癌症病人第一時間會崩潰，其實只是身體多了點東西，對症下藥就可以，我不會畀太多意見，上天已安排了，祝他早日康復」。她稱台上台下眾志成城為行善，對演出感到非常滿意。