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娛樂

【開箱】《派對咖孔明》 向井理最佳人選 助上白石萌歌圓歌星夢

【明報專訊】改編自日本同名動漫的《派對咖孔明》秋季日劇中打頭陣，9月27日在富士電視台首播，截稿前已推出5集，收視由6.1%跌至3.8%，雖然每况愈下，勝在忠於原著，集穿越、奇情、音樂、追夢、謀略、搞笑於一身，香港觀眾可以在「黃Viu」煲劇平台收看《派》劇，同名動畫亦於黃Viu及Netflix播放。

收視未如理想 觀衆怪罪女主角

《派對咖孔明》原著漫畫2019年推出，目前仍在《週刊Young Magazine》連載，去年推出動畫版口碑甚佳，富士電視台今年宣布改編成真人演出日劇，由《First Love初戀》向井理及八木莉可子、《繼母與女兒的藍調》上白石萌歌、《新·幪面超人》森山未來合演，曾來港發展的藤岡靛客串「劉備」兼負責普通話旁白，加上故事與音樂有關，請來男團EXILE成員關口Mandy、樂隊「女王蜂」主音AVU等又唱又演；開播前富士亦做足宣傳工夫，如今收視欠佳，究竟「死因」何在？

故事講述三國時代諸葛孔明（向井理飾）在五丈原之戰中病逝，靈魂穿越到現代日本，發現自己身處東京澀谷萬聖夜派對，半夢半醒間聽到夜店駐場女歌手月見英子（上白石萌歌飾）動人歌聲，為之神魂顛倒，決定以軍師身分，助她實現歌手願望。多得孔明神機妙算，英子逐步向夢想進發，為了讓更多人聽到其歌聲，必須爭取在夏季大型戶外音樂節Summer Sonia的演出機會，主辦單位開出唯一條件，就是英子必須在短時間內獲得社交媒體10萬個讚好，而她的最大競爭對手，就是初出道已人氣高企的3人女子組合Azalea。

《派對咖孔明》令人聯想起金南佶與金亞中合演的韓劇《名不虛傳》，同樣是古代名人穿越到現代社會，然後改變女主角命運。《派》劇以孔明當主角，名正言順加入「三國」元素，例如首集以「石兵八陣」困住夜店顧客，令他們留下欣賞英子唱歌；第2集運用《三十六計》其中一招「無中生有」，令觀眾誤以為英子有很多歌迷捧場；第3集更以「調虎離山」把《CODE-願望的代價》男星宮世琉彌扮演的天才饒舌歌手KABE太人，引到夜店跟孔明比賽，藉以醫好KABE的心病，再說服他成為英子的音樂拍檔。雖然部分情節牽強，至少可惹人發笑。

向井理飾演孔明可謂最佳人選，身高超過1.8米的他穿著古裝戲服後增至2.1米，隨便一站已霸氣外露，配合狡慧笑容，感覺高深莫測。為了令角色變得更親和，每次當他動腦筋，帽子會噴白煙，隨即增添幾分可愛。不過網上有不少評論認為女主角上白石萌歌由化妝、髮型、身材到氣質都跟原著不符，令人難以代入英子角色，而且歌藝亦不及動畫版幕後代唱女歌手「96貓」。

上白石萌歌小學5年級參加「東寶灰姑娘」選拔賽，以10歲之齡一度成為最年輕優勝者。她亦以藝名「adieu」唱過《愛，不由自主》電影主題曲，所以在《派對咖孔明》又唱又演當然難不倒她。為配合角色，她入行以來首次染髮，如今淪為收視下滑代罪羔羊，都算無辜。

日劇內容比動畫版濃縮

相比動畫版本，日劇情節更濃縮，每集故事平均等同兩集動畫內容。雖然劇情大同小異，但為遷就拍攝進度，部分場景需取捨，例如英子跟八木莉可子扮演Azalea主音久遠七海在街頭偶遇，互不知悉對方背景並結為好友，動畫提到二人曾到公共澡堂及澀谷熱門景點Shibuya Sky展望台傾訴心事，日劇則刪除澡堂戲分，把展望台改為餐廳，難免令人懷疑劇組慳水慳力。

另一方面，劇中上白石萌歌主唱插曲《Dreamer》，請來當紅組合YOASOBI成員幾田莉拉作曲填詞，樂隊「女王蜂」主音AVU扮演美國歌手瑪麗亞迪賽兒之餘，亦為插曲《I'm Still Alive Today》填詞，可惜觀眾反應未如理想。反觀YOASOBI與女王蜂為另一動畫《我推的孩子》獻唱主題曲及片尾曲，宣傳效果截然不同，尤其是前者的《Idol》更熱爆全球，分別登上日本Oricon及美國Billboard Global 200冠軍，同時創下YouTube最快突破一億點擊的日本流行曲MV紀錄。

由此可見，《派對咖孔明》不應由上白石萌歌獨攬收視欠佳罪名，只怪電視觀眾不買單。

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