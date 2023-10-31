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娛樂

《老友記》拍檔痛失「兄弟」 麗莎古杜擬收養遺犬 馬修派利死因待驗 抗抑鬱藥遍住所

【明報專訊】《老友記》中扮演毒舌又幽默Chandler Bing的馬修派利（Matthew Perry），本月28日被發現陳屍洛杉磯住所的按摩浴缸，終年54歲。其家屬昨日首發聲明，感激各界關愛，惟警方表示還未能確認馬修死因，要待解剖驗屍及毒理報告才能釐清。馬修死訊傳出當日，稱現場找不到毒品，但有美媒引述警方消息指處方藥物遍布住所。馬修的《老友記》拍檔仍保持緘默，有接近他們的消息指5人很傷心，感覺就似失去了親兄弟。

馬修派利家人前日首度開腔，在聲明中表示失去馬修十分痛心，「馬修以演員和朋友身分帶給世界很多歡樂，」，又感激各界的關懷。

《老友記》拍檔被指會出席喪禮

馬修派利傳出死訊當日，據報警方指現場沒發現毒品，也排除他殺的可能，初步推斷他溺水致命。據娛樂網站TMZ報道，法證部門仍未公布馬修死因，據悉已解剖驗屍，需待毒理報告方能確認死因，可能要等數星期。雖然現場沒任何禁藥及毒品，卻遍布處方藥物，當中包括抗抑鬱及抗焦慮藥物，又有醫治肺氣腫、慢性支氣管炎的處方藥。

跟馬修派利拍了10年《老友記》的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古杜（Lisa Kudrow）、麥利邦（Matt LeBlanc）、大衛舒威馬（David Schwimmer），仍未發悼念聲明，不過有接近5人的消息指，馬修的離去，對他們而言，像失去了一名親兄弟，感覺太不真實。認為馬修近年遠離毒品和酒精，去年推出回憶錄後更是過得最好的一年，活得很平靜，跟家人更親近。其中麗莎古杜知道馬修很疼惜愛犬Alfred，有意領養牠。麗莎同時對馬修死因很困惑，跟其他《老友記》拍檔將會出席喪禮，送好友最後一程。

桂莉芙公開與馬修舊情

據英國《每日郵報》報道，馬修派利終身未娶，但一直渴望組織家庭，養兒育女，可惜每段關係均未能開花結果，讓他十分寂寞及抑鬱。馬修派利曾與《末世凶煞》麗絲卡潘（Lizzy Caplan）、金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）拍拖，2021年結束與藝人經理人Molly Hurwitz婚約。《寫我深情》奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）前日在社交網上載馬修年輕時的照片，留言稱30年前曾與馬修有過一段情，「我1993年在麻省威廉鎮劇場節認識馬修派利，那個夏天大部分時間我倆在當地參演舞台劇。他為人很有趣、貼心，一起玩很開心。我們會駕車到河溪游泳，在當地的大學酒吧喝啤酒，在草原上接吻。那是魔法般的夏天，當時他已拍了《老友記》，但還未播出。他很緊張，希望重大突破即將發生，也確實如是。有一段時間我們依然友好，後來才分道揚鑣，但見到他總是很高興。今天我超級難過，我們很多人也如是。我希望馬修最終得到平靜」。

另一方面，《老友記》創作人Marta Kauffman、David Crane及Kevin Bright發布聯合聲明悼念馬修派利，稱仍令人感到難以置信，「我們只能說，何其有幸，他曾是我們人生的一部分」。《老友記》講述主角在紐約生活，該劇固定取景大樓外，前日有大批影迷往朝聖，並帶同獻花悼念馬修。

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