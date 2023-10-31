明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】內地劇《歲歲青蓮》 周勵淇難忘炎夏佗B拍古裝

【明報專訊】周勵淇與何潤東、何泓姍、黃聖依主演內地古裝劇《歲歲青蓮》（原名《熹妃傳》），改編自網絡小說《清宮熹妃傳》，2019年6月開拍，最近終於首播。《歲歲青蓮》原定今年5月中在騰訊視頻上架，播出前突然宣布技術問題撤檔，一度引起各種揣測，不少網民猜會否播映無期。

周勵淇喜見《歲歲青蓮》跟觀眾見面，在社交網分享自己的劇照，留言：「4年前的作品，現在終於面世。差不多拍到最後自己已經懷孕了，所以Morris（兒子）也是有份參與這一部電視劇的，哈哈哈哈，這個夫人不容易。」

周勵淇曾透露在酷熱天氣下拍古裝劇很辛苦，《歲歲青蓮》大有可能是她最後一部古裝劇。她當時在社交網寫道：「昨天我終於中暑了，非常辛苦，還有點害怕。在38度高溫底下，穿着厚厚的衣服，10多小時的拍攝真的不是那麼簡單。這部古裝電視劇可能是我最後一套，以後不敢在炎熱夏天拍古裝劇了！」

何潤東三美相伴享齊人福

《歲歲青蓮》背景設定在安王封地的曲涼城，講述奇女子駱青蓮（何泓姍飾）因容貌酷似已逝的先王妃，捲入安王諸子之間的爭奪王位紛爭。她被迫嫁入安王府，成為安王三公子賀連信（何潤東飾）婢妾。賀連信表面是吊兒郎當的紈褲子弟，其實是心懷天下、韜光養晦的暗地英雄。起初駱青蓮一心想要逃離王府，後來漸漸被丈夫的仁心和才華吸引，決定留在他身邊助其施展抱負，二人經歷種種挑戰和考驗，最後白頭偕老。

有別於一般以歷史為藍本的宮廷劇，《歲歲青蓮》劇情虛構，從原著的清宮王子爭鬥，改編成王爺諸子的襲爵之爭，使該劇從「宮鬥」變成「宅鬥」。劇中賀連信不但文武雙全，更坐擁佳麗三千，當中以嫡夫人方懷蕊（周勵淇飾）、慕海瑤（黃聖依飾）和駱青蓮最為搶眼。女人多自然是非多，賀連信既要處理妻妾勾心鬥角，又要面對襲爵之爭，鬥智鬥力解決各種難題。

何泓姍黃聖依演技被彈

《歲歲青蓮》涉及爭權奪勢各種內鬥故事，被指跟傳統古裝劇相比，最大特色是有很多幽默搞笑情節，內地網民封為「逗樂劇」；對於一眾演員的表現有讚有彈，何潤東的演技獲得認可。何泓姍最為港人熟悉是數年前跟黎耀祥合演內地劇《鳳弈》，曾在翡翠台播出，早前上午重播。何泓姍被評表現未如理想，說對白常「搖頭晃腦」和有太多小動作。黃聖依演反派，有網民形容她是「最美麗的惡毒女人」，但有批評演繹有點浮誇。《歲歲青蓮》已在「黃Viu」上架。

相關字詞﹕何泓姍 何潤東 周勵淇 歲歲青蓮

上 / 下一篇新聞