心穎留言︰「多謝大家嘅祝福,令我哋感受到滿滿嘅愛。多謝我家人、朋友,以及各個幫忙嘅單位,為我哋保密咗咁耐。Everything was smooth,weather was awesome,and my dogs behaved exceptionally well!Could't have asked for more.祝福大家健康快樂、隨心滿願!」她又轉發商台DJ謝茜嘉貼出的婚禮合照,謝茜嘉說︰「永遠幸福!早生貴子!兩萬蚊等緊你哋。」心穎搞笑回覆︰「我要呀!」

心穎回應《明報》稱籌備婚禮好攰,會休息充電才再投入工作,有新工作計劃籌備中。她又大讚兩隻寶貝狗在婚禮上表現,說牠們出奇地乖,非常合作。

娛樂組