麥明詩首認戀機師盛勁為 有共識結婚 想做「多仔婆」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

久未公開露面的麥明詩昨日與林德信（Alex）到尖沙嘴出席品牌活動，一起做瑜伽，著貼身瑜伽裝的麥明詩身形fit爆，席間笑不攏嘴，春風滿面。提到她和飛機師盛勁為之前分別上載沖繩旅行照到社交網，無論服飾與拍照背景相似，惹來網友揣測兩人是情侶，麥明詩起初笑說：「大家講緊我緋聞男友？」問平時如何稱呼盛勁為，她甜笑說：「我叫他BB。」引全場起哄，隨即大方公開戀情，「其實好多年前我們未入行已經認識，後來因疫情，機緣巧合下重遇，並且變得熟絡，大家一起走過疫情，但幾時開始拍拖好難計。（兩三年？）我個人比較循序漸進，個循序漸進階段好難清晰去界定」。

男友跟父母成網友

跟盛勁為幾時第一次拖手？麥明詩說：「我們的次序不是這樣行，都是大概疫情那段時間左右，因為他留在香港時間比較多，若他忙工作好難發展，當然，現在他已再投入機師工作，詳情大家可以去問他，怕自己是一廂情願想法，原來他不是這樣想。」

麥明詩承認現階段生活很開心，過去兩三年疫情很少參與公開場合，壓力減少有更多空間鞏固感情基礎。被問幾時結婚？她帶點害羞說：「我年紀不小了，都會想這些問題，都會傾。（求婚未？）這個不是重點，重點是大家有共識朝着呢個方向，但未有實際時間。」麥明詩沒有正面回答有冇見過雙方家長，只透露男友與父母已成為社交網友。問到家人對男友印象？她說：「媽媽最希望我開心，我的另一半孝順，大家家庭相處融洽，其他都不介意。」

想響應政府生育津貼

麥明詩早前擔任馮允謙新歌MV女主角，有親熱鏡頭，男友有沒有呷醋？她笑言沒有探究這問題，要問男友才知道，只知自己現在工作自由度大，非常珍惜，「現在主要做自己專業的工作，間中參與幕前活動，好享受拍攝的喜樂，覺得兩個人相處不要改變對方，是互相尊重，讓大家做最真實的自己，我覺得呢一刻好有自由度」。她本來覺得毋須為結婚定時限，但考慮到生育問題，想趁後生計劃。

問到想生幾個？麥明詩說：「我有一個哥哥，男友有四兄弟姊妹，所以會跟這數字參考一下，我會努力搵錢，睇睇可不可響應政府生育津貼，若生4個就有8萬蚊。」生育津貼實施3年，要加快進度？她說：「我們都有工作，問題是要找人幫手照顧小孩，希望我媽媽到時可以幫手湊，因為她正在做小朋友治療和發展工作，很有經驗，交給她最放心。」

Alex爆沙麗學瑜伽逃課

Alex表示近期忙於開班教瑜伽，好開心疫後吸納了不同層面的男女學生，並透露嫲嫲都曾是瑜伽導師，他小時候也見過爸爸林子祥愛好做瑜伽，能做出高難度倒立動作，又爆繼母葉蒨文（沙麗）也曾參與他任教的瑜伽班，學了半堂便逃課，Alex笑說：「沙麗比較好動，她還是愛打羽毛球。」Alex自爆大學時失戀，母親陪伴上瑜伽班療情傷，現在跟圈外女友做瑜伽和打網球維繫感情。