陳卓賢拍《冰上火花》撻到遍體鱗傷 AK無懼撼無綫台慶劇「各取所好」

記者：林蘊兒

Lokman、AK及Ian均首次接觸冰球，《冰上火花》正式開拍前，他們由零開始，接受為期兩個月訓練，目的是由內到外都似冰球運動員，即使練習期間多次碰傷撞瘀，也在所不計。Lokman回想當時一邊在冰場拍攝一邊訓練，由於時間緊迫，大家有空檔都少休息，盡量爭取時間落場練波。向來對自己要求高的AK，最擔心球技未夠班，故拍攝時專注打冰球，已不顧鏡頭前樣子夠不夠靚仔。Lokman指他們3人中，以Ian最快上手，學懂交叉腳溜冰及後溜轉身等基本技巧，進步神速，可能Ian曾是港隊排球員，具運動底子有關。

AK爆Ian最鍾意挑機

Ian透露鏡頭前看似瀟灑，實際撻到遍體鱗傷，「坦白講，Lokman和AK未接受訓練前，我已偷偷搶先跟私人教練上堂學打冰球，身上有好多處撞瘀。我覺得運動只要肯多些練習就會愈來愈熟練，他們只是未有足夠時間練習而已，畢竟男生講起做運動，點都要見得人嘅」。AK爆Ian一學識新花式技巧，就會炫耀一番，笑他最鍾意挑機。Ian表示大家都付出好多，「由於拍攝時間好長，有時要捱通宵，我們穿著冰鞋企10個小時，比起溜冰更辛苦，因為全身裝備好重，所以不用埋位時，大家都會繼續在冰場練習。不過因室溫太低，大家都練到全身出汗，一冷一熱令好多演員及工作人員先後病倒」。

Lokman已盡力不擔心收視

外界認為ViuTV借MIRROR成員，對撼黃宗澤、周秀娜主演的無綫台慶劇《疊影狙擊》，如去年安排《季前賽》迎戰無綫一樣。AK覺得無需相提並論，也不知是否事有湊巧，「首先《冰上火花》與《季前賽》是拍出兩種不同運動，無論比賽規則和打法模式各有不同，是兩個科目，不必比較。至於《冰上火花》安排此段時間播是宇宙的安排，因為每個台都有自己的生日，都是時間上巧合，况且每逢年底，大家都會推出較強陣容的作品，《冰》劇巧合又有好多人參與演出，因此不用想太多，無需比較，大家只要撳個掣，各取所好就可以」。Lokman享受拍攝過程，不擔心收視成績和口碑，因已盡力演出，又預告劇集賣點不止是打冰球，每個角色都有故事，如劇中Ian飾演柯煒林的弟弟，兩兄弟性格南轅北轍，卻同時愛上林愷鈴，因而牽涉兄弟、隊友及情人等多條感情線，關係千絲萬縷，提示觀眾細心觀賞，好與不好留待觀眾評價。

Ian想演飄移賽車手

提到多齣ViuTV劇都以運動做主題，包括排球、籃球、游水及打拳等。AK表示好多運動從未接觸過，如果可任他選擇，渴望飾演由細到大都熱愛足球的角色，可乘機展示自己擅長的技能。Lokman就想挑戰劍球或搖搖，因不必花太多體能，但又要求專注訓練，講求技術，可以滿足其好勝心。Ian自爆喜歡速度感的賽車，笑稱幻想過成為很有型的飄移賽車手，「自己一直很喜歡車，幾個月前看了一部有關賽車的電影，很着迷，翻看了幾次，拍得好有型！如果拍一級方程式那類戲，可能製作成本大，好難成事，如類似《頭文字D》也不錯，以前細個很鍾意這部戲」。

MIRROR全員感情加深無離心

提到早前MIRROR全員赴澳洲拍攝團綜，AK與Lokman承認此行令隊友間的感情加深，「不只對於某人或某事，是對成個世界的感覺都不一樣，欣賞大自然景色的同時，大家個心自然都放開了」。

對於早前傳MIRROR有些隊員有離心，網民猜Ian是其中一人。Ian面露無奈表情，AK即搶答說：「是我就真！因為我最百厭，知公司想放棄我好耐。」Ian認為傳言無稽，不明為何經常有這類傳聞，沒有回應價值，指事實擺在眼前。

AK補充道：「覺得Ian和我一定是最高票數當選，因為一個不說話就被指想離巢，另一個就最多說話，經常得罪公司，好極端。」