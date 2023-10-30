明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】「為陳百強喝采．紀念展」 重溫情歌王子光輝歲月

【明報專訊】為紀念陳百強（Danny）逝世30周年，他主演的電影《喝采》經過4K數碼修復，11月2日再度公映。《喝采》由陳百強、張國榮和鍾保羅合演，是英皇集團主席楊受成投資的第一部電影，今次將歷史久遠且珍貴的電影菲林修復，闊別43年的經典電影重現大銀幕，帶觀眾回到昔日的青葱歲月，感受1980年代情懷和獨有魅力，展示舊香港實景，以及當時的流行文化，包括時裝、Disco、電台DJ和音樂等，觸及過去熱門話題，如移民升學、歌唱比賽，是年輕人追逐夢想的故事。

4K數碼修復 改善觀影體驗

電影修復的最大原則，是利用最尖端數碼科技，將電影回復到原本面貌，經過4K數碼修復後，《喝采》在觀影上會顯得密度極高、比較滑溜；畫面會更加清晰，卻不至過度銳利，同時不會將暗位過度推高。菲林片要用放映機播放，放映機時有震動情况，以致看戲時會感到少許搖晃，數碼畫面相對穩定得多。

陳百強在《喝采》飾演Ken，是性格樂觀、善良的純真中學生，對未來有無限憧憬。Ken與哥哥Paul（鍾保羅飾）感情深厚，Paul是出名的電台DJ，父親（楊群飾）為事業忙碌，對兩子疏於照顧。Ken的叔叔（陳欣健飾）是潦倒畫家，雖與兄長（楊群飾）不和，但與Ken非常投契。

Ken的18歲生日那天，父母忘記了，Paul也沒有時間，只有Ken的好友為他慶祝。Ken在學校的圖書館巧遇Julie（翁靜晶飾），二人成為情侶。後來Ken與同學Gigo（張國榮飾）鬥氣並在業餘歌唱大賽較量。Ken有天代Paul客串DJ，無意中打破了哥哥飯碗；Julie無故與Ken分手，叔叔又因病去世，Ken受多重打擊，一度情緒極度低落，但他在歌唱中有另一番際遇。片中張國榮與陳百強演同學，性䞦略帶叛逆，不時與Ken對立，從校內延伸至歌唱比賽。。

AI Danny說出心底話

《喝采》自1980年公映後首次重映，本月26日起於英皇戲院（尖沙嘴iSQUARE）特設「為陳百強喝采．紀念展」，免費入場。是次展覽將戲院劃分成多個別具特色的區域，配合不同佈置，讓影迷和粉絲緬懷一代偶像陳百強。

沿着扶手電梯上戲院開始，觀眾便一路被電影與Danny的影像及歌聲包圍。3大主題展區包括「讓歌聲點亮時光」，觀眾踏入戲院大堂，裝置投射出Danny經典歌的歌詞，觀眾可同時收聽《喝采》中Danny演繹的3首經典歌曲，是打卡熱點。之後是「《喝采》精彩展映」，戲院走廊展出當年的電影海報、劇本原稿和劇照，讓觀眾跟隨電影的腳步，體會Danny的青葱歲月，重溫昔日光彩。最後有「傾聽Danny心聲」，走廊盡頭，觀眾能一步步重溫Danny人生大事，左右兩邊以不同年份劃分，拿起牆邊的電話筒，會聽到以AI修復的Danny聲音，分享他每個人生高峰的感受。

Danny向來以品味見稱，在VIP Lounge一隅，展示他與別不同的衣著品味，讓大家深度認識昔日風靡全港，見證被譽為情歌王子的光輝歲月。

上 / 下一篇新聞