【娛樂場】「為陳百強喝采．紀念展」 重溫情歌王子光輝歲月

4K數碼修復 改善觀影體驗

電影修復的最大原則，是利用最尖端數碼科技，將電影回復到原本面貌，經過4K數碼修復後，《喝采》在觀影上會顯得密度極高、比較滑溜；畫面會更加清晰，卻不至過度銳利，同時不會將暗位過度推高。菲林片要用放映機播放，放映機時有震動情况，以致看戲時會感到少許搖晃，數碼畫面相對穩定得多。

陳百強在《喝采》飾演Ken，是性格樂觀、善良的純真中學生，對未來有無限憧憬。Ken與哥哥Paul（鍾保羅飾）感情深厚，Paul是出名的電台DJ，父親（楊群飾）為事業忙碌，對兩子疏於照顧。Ken的叔叔（陳欣健飾）是潦倒畫家，雖與兄長（楊群飾）不和，但與Ken非常投契。

Ken的18歲生日那天，父母忘記了，Paul也沒有時間，只有Ken的好友為他慶祝。Ken在學校的圖書館巧遇Julie（翁靜晶飾），二人成為情侶。後來Ken與同學Gigo（張國榮飾）鬥氣並在業餘歌唱大賽較量。Ken有天代Paul客串DJ，無意中打破了哥哥飯碗；Julie無故與Ken分手，叔叔又因病去世，Ken受多重打擊，一度情緒極度低落，但他在歌唱中有另一番際遇。片中張國榮與陳百強演同學，性䞦略帶叛逆，不時與Ken對立，從校內延伸至歌唱比賽。。

AI Danny說出心底話

《喝采》自1980年公映後首次重映，本月26日起於英皇戲院（尖沙嘴iSQUARE）特設「為陳百強喝采．紀念展」，免費入場。是次展覽將戲院劃分成多個別具特色的區域，配合不同佈置，讓影迷和粉絲緬懷一代偶像陳百強。

沿着扶手電梯上戲院開始，觀眾便一路被電影與Danny的影像及歌聲包圍。3大主題展區包括「讓歌聲點亮時光」，觀眾踏入戲院大堂，裝置投射出Danny經典歌的歌詞，觀眾可同時收聽《喝采》中Danny演繹的3首經典歌曲，是打卡熱點。之後是「《喝采》精彩展映」，戲院走廊展出當年的電影海報、劇本原稿和劇照，讓觀眾跟隨電影的腳步，體會Danny的青葱歲月，重溫昔日光彩。最後有「傾聽Danny心聲」，走廊盡頭，觀眾能一步步重溫Danny人生大事，左右兩邊以不同年份劃分，拿起牆邊的電話筒，會聽到以AI修復的Danny聲音，分享他每個人生高峰的感受。

Danny向來以品味見稱，在VIP Lounge一隅，展示他與別不同的衣著品味，讓大家深度認識昔日風靡全港，見證被譽為情歌王子的光輝歲月。